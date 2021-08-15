800 bin lira teklif ettiler satmadı! 1936 model Plymouth marka aracına gözü gibi bakıyor

Konya'da araç kiralama işi yapan Özkan Terzioğlu, 2 yıl önce bir tanıdığını ziyaret etmek için Sivas'a gitti.
Ziyaret sırasında 1936 model bir Plymouth marka aracı gören Özkan Terzioğlu, araç sahibine aracı kendisine satmasını istedi.
Uzun süren pazarlığın ardından Terzioğlu aracı aldı ve çekici yardımıyla Konya'ya getirdi. Araç üzerindeki boya akıntıları ve bazı noktalara kaporta bakımı yaptıran Özkan Terzioğlu, araca yaklaşık 2 yıl boyunca binerek geçmiş yıllardan içinde kalan heyecanını bu şekilde yendi.
"MOTORU ORİJİNAL FABRİKA ÇIKIŞI"
Aracı alma hikayesini anlatan Terzioğlu, "Sivas'ta bulunan bir ağabeyimizi ziyarete gittiğimde görmüştüm bu aracı orada araç epey bir ilgilimi çekti. Daha sonra bir pazarlık oluştu aracı aldık 2 yıl önce. Aracı aldığımızda bazı eksikleri vardı, onları tamamlamak için Konya'ya getirdik Sivas'tan çekiciyle.