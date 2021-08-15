800 bin lira teklif ettiler satmadı! 1936 model Plymouth marka aracına gözü gibi bakıyor

Trafikteyken ilgi odağı oluyor bazı araçlar önüme duruyor fotoğraf için. Biz bunun gibi defalarca kazalar atlattık. Önümüze kıranlar, sıkıştıranlar fotoğraf video çekmek isteyenler bu tür olayları yapıyor. Zaten araç eski, biz bunun hakkından gelemeyeceğiz diye satmak istiyoruz" şeklinde konuştu.