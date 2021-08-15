35 yıl önce askerden firar etti! Vatansız kaldı... Yıllardır mülteci gibi yaşıyor

Diyarbakır'da 55 yaşındaki Ahmet Önder, 35 yıl önce Balıkesir'de vatani görevini yaptığı sırada askerden firar etti. Önder, firardan 7 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün kendisine verdiği 'Vatansız' belgesi ile mülteci statüsünde yaşayan Önder, yeniden askerlik yapmaya hazır olduğunu ve bir an evvel kimliğine kavuşmak istediğini söyledi.



Siirt'te 1966 yılında dünyaya gelen ve daha sonra ailesiyle Diyarbakır'a yerleşen Ahmet Önder, 35 yıl önce vatani görevini yapmak üzere 1986 yılında Balıkesir'e gitti. Askerliğinin 6'ncı gününde firar eden Önder, Diyarbakır'a döndü.