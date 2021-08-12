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    • Yaşam
    • 13.08.2021 01:55
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    • 13.08.2021 01:56
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    Kastamonu'da dehşet: Arabasını kurtarmak isterken sele kapıldı

    Son dakika haberleri... Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'da bir kişinin sel sularına kapıldığı görüntüler kameralara yansıdı. Görüntülerde, "Abi kaç! Abi bırak arabayı kaç! Adam kaldı içeride kaldı adam." sözleri duyuldu.

    Arabasını kurtarmak isterken sele kapıldı!

    Batı Karadeniz sel felaketiyle boğuşuyor. Yaşanan sel felaketinde toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetti.

    Selin en çok hasar verdiği Kastamonu'da kameralara yansıyan bir görüntü yürek yaktı. Bir kişinin sel sularına kapıldığı görüntüler kameralara yansıdı.

    ARACINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN SELE KAPILDI
    Aracını kurtarmaya çalışan bir adamın sel sularına kapıldığı anlarda görüntüyğ çeken kadının "Adam kaldı. Adam kaldı orda. Abi kaç! Abi bırak arabayı kaç! Adam kaldı içeride kaldı adam." sözleri yürek yaktı.

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    Haberler Yaşam Kastamonu'da dehşet: Arabasını kurtarmak isterken sele kapıldı
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