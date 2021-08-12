Kastamonu'da dehşet: Arabasını kurtarmak isterken sele kapıldı

Batı Karadeniz sel felaketiyle boğuşuyor. Yaşanan sel felaketinde toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Selin en çok hasar verdiği Kastamonu'da kameralara yansıyan bir görüntü yürek yaktı. Bir kişinin sel sularına kapıldığı görüntüler kameralara yansıdı.

ARACINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN SELE KAPILDI

Aracını kurtarmaya çalışan bir adamın sel sularına kapıldığı anlarda görüntüyğ çeken kadının "Adam kaldı. Adam kaldı orda. Abi kaç! Abi bırak arabayı kaç! Adam kaldı içeride kaldı adam." sözleri yürek yaktı.