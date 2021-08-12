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    • Yaşam
    • 12.08.2021 08:44
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    • 12.08.2021 09:02
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    İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

    İstanbul Başakşehir'de bulunan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nin çatı bölümünde yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Sanayi sitesinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

    Başakşehir'de Aymakoop Sanayi Sitesi'nde, ayakkabı atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatıyı sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

    İkitelli Aymakoop Sanayi Sitesi C3 Blok'ta, içerisinde ayakkabı atölyeleri bulunan bir binanın çatısında saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. 5 katlı binanın çatısındaki alevleri gören mahalleli durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunanları tahliye ederek yangına merdiven araçlarıyla müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, binanın çatısında hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. Yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

    "ERKEN SAAT OLDUĞU İÇİN BİNADA KİMSE YOKTU"
    Yanan binada esnaflık yapan Orhan Müslüm, "Biz, burada esnafız. Sabah telefon ettiler. Binanın çatısının yandığını söylediler. Binanın çatısı yanmış. İtfaiye ekipleri gelmiş. Biz de itfaiyeden 15 dakika sonra geldik. Sabah erken saatlerde olduğu için binada kimse yoktu. Yangın büyüseydi daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.

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