Antalya'da 5 yıldızlı otelde ihmal yine can aldı! 8 yaşındaki Ali Kemal Güler havuzda boğuldu

Adana'da yaşayan Güler ailesi, tatil için Antalya Alanya'yı seçti. 5 yıldızlı bir otele giriş yaptı. Önceki gün saat 13.40'ta havuza giden ailenin 8 yaşındaki çocuğu Ali Kemal Güler, amcasıyla çocuk havuzunda yüzmeye başladı.

Okan Güler telefonunun şarjının azalması üzerine çocuğu annesi Ayşegül Güler'e bıraktı. Odasına çıktı. Bir süre sonra geri dönen amca, yeğeninin olimpik havuzda hareketsiz halde buldu.

3 ŞÜPHELİ SERBEST

Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazeyi almaya gelen anne Ayşegül Güler ve hala Süreyya Güler, gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazenin Adana Pozantı'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan havuzun sorumluları Gökhan Aydın (36), Ahmet Özdemir (33) ve Murat Kurt (25) adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 şüphelinin, çocuğun boğulduğu esnada görev yerlerinde olmadıkları öğrenildi.

SEN ÇOCUKSUN ÖLEMEZSİN



Anne Ayşegül Güler, çocuğunun elbiselerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. "Ali Kemal gitme ne olur. Sen çocuksun ölemezsin" feryatları yürekleri dağladı.