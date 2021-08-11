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    Yaren Leylek'in yavrusu Beşnumara ile irtibat, Hatay'da kesildi (Yaşam haberleri)

    Türkiye, Yaren Leylek'i balıkçı Adem amca ile olan dostluğuyla tanıdı. 'Beşnumara' adı verilen yavrusu, 5 günde, 190 kilometrelik yolu aştı. Adana'dan Hatay'a geçmekte olan leyleğin vericisinden sinyal alınamadı. Herkes, yavrunun uçak çarpması sonucu hayatını kaybettiğinden endişe etmeye başladı. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Uçak çarpmasından şüpheleniyoruz" dedi.

    Beşnumara düştü!

    Türkiye, Yaren Leylek'i balıkçı Adem amca ile olan dostluğuyla tanıdı. 'Beşnumara' adı verilen yavrusu, 5 günde, 190 kilometrelik yolu aştı. Adana'dan Hatay'a geçmekte olan leyleğin vericisinden sinyal alınamadı. Herkes, yavrunun uçak çarpması sonucu hayatını kaybettiğinden endişe etmeye başladı. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Uçak çarpmasından şüpheleniyoruz" dedi.

    YÜRÜ BE USLU!
    İstanbul     Silivri'de bisiklet süren Alparslan Uslu'ya (8), kamyon çarptı. Bacaklarındaki dokuları tamamen kaybetmek üzere olan küçük çocuk, ambulans helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı gün 4 saatlik bir ameliyata alınan Uslu'ya 2 ay boyunca doku nakilleri, mikro müdahaleler yapıldı. Küçük çocuk yeniden yürümeye başladı.

    KOD ADI: ANADOLU
    Emniyet     Genel Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 30 ilde ve yurtdışında "Anadolu" adı verilen bir operasyon gerçekleştirdi. Yurtiçi ile yurtdışında müzayede evlerinin kataloglarında belirlenen tarihi eserlerin, Türkiye'ye ait olduğu tespit edildi. Böylece Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'da 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçısı 76 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

        VAKA SAYISI 26 BİN 597
        Türkiye'de         son 24 saatte 264 bin 647 Covid-19 testi yapıldı. 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı olun. Tedbirlere uyun" dedi.

        BİR KİŞİYE 19 MİLYON
        6 bilen bir kişi, 19 milyon 461 bin lira kazandı. 5 bilenler 34 bin 775'er bin lira, 4 bilenler 591'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.

        SON MODA CEZA
        Modacı Berra Terzioğlu, oyuncu İlker İnanoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. Psikolojik tedavi gören Terzioğlu, geçtiğimiz şubat ayında parası eksik olduğu için doktora gidemedi. Sinir krizi geçirerek annesi Ümit T.'yi darp etti. Polis merkezine giden talihsiz kadın kızından şikayetçi olduğunu söyledi. Soruşturma başlatan savcılık, modacının 3 yıl hapsini istedi. DİLEK YAMANDEMİR.

            BAK ŞU EŞE
            Kadına             şiddetin sonu gelmedi. Şüpheli bu kez, Kaşıbeyaz restoranlarının sahibiydi. Suat Kaşıbeyaz, 7 Kasım'da eşi Seda Kaşıbeyaz'ı araç içinde darp etti! Canını zor kurtaran genç kadın hemen karakola gitti. Ancak alkollü olan Suat Kaşıbeyaz, polislere tekme atıp küfür etti! Hakkında açılan soruşturma kapsamında 3.5 yıl hapsi istendi.
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            Haberler Yaşam Yaren Leylek'in yavrusu Beşnumara ile irtibat, Hatay'da kesildi (Yaşam haberleri)
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