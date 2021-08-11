Yaren Leylek'in yavrusu Beşnumara ile irtibat, Hatay'da kesildi (Yaşam haberleri)

Türkiye, Yaren Leylek'i balıkçı Adem amca ile olan dostluğuyla tanıdı. 'Beşnumara' adı verilen yavrusu, 5 günde, 190 kilometrelik yolu aştı. Adana'dan Hatay'a geçmekte olan leyleğin vericisinden sinyal alınamadı. Herkes, yavrunun uçak çarpması sonucu hayatını kaybettiğinden endişe etmeye başladı. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Uçak çarpmasından şüpheleniyoruz" dedi.
YÜRÜ BE USLU!
İstanbul Silivri'de bisiklet süren Alparslan Uslu'ya (8), kamyon çarptı. Bacaklarındaki dokuları tamamen kaybetmek üzere olan küçük çocuk, ambulans helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı gün 4 saatlik bir ameliyata alınan Uslu'ya 2 ay boyunca doku nakilleri, mikro müdahaleler yapıldı. Küçük çocuk yeniden yürümeye başladı.
KOD ADI: ANADOLU
Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 30 ilde ve yurtdışında "Anadolu" adı verilen bir operasyon gerçekleştirdi. Yurtiçi ile yurtdışında müzayede evlerinin kataloglarında belirlenen tarihi eserlerin, Türkiye'ye ait olduğu tespit edildi. Böylece Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'da 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçısı 76 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.