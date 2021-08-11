Yaren Leylek'in yavrusu Beşnumara ile irtibat, Hatay'da kesildi (Yaşam haberleri)

KOD ADI: ANADOLU

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 30 ilde ve yurtdışında "Anadolu" adı verilen bir operasyon gerçekleştirdi. Yurtiçi ile yurtdışında müzayede evlerinin kataloglarında belirlenen tarihi eserlerin, Türkiye'ye ait olduğu tespit edildi. Böylece Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'da 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçısı 76 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.