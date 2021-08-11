Mehmet Enlioğlu: Cepshop olarak 2 bin fidan bağış yapıyoruz

Genç iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Enlioğlu, alkışlanacak bir harekete imza attı. Enlioğlu, yıl sonuna kadarki sosyal medya gelirini Manavgat'taki yangından etkilenen köylere bağışlayacağını açıkladı. Enlioğlu, "Ormanla beraber canımız ciğerimiz yandı, acımız büyük. Giden hayatları canları yerine getiremeyiz ama yaraları birlikte sarabiliriz. Hem farkındalık yaratmak için diğer fenomenlerinde ilgisini çekmek adına ve o bölgede yaşayanlara destek olabilmek adına yıl sonuna kadar sosyal medya gelirimi bağışlama kararı aldım, Yangına her kim sebep olduysa lanet olsun. Yangınla mücadelede canla başla çalışan itfaiye ekibimize devletimize milletimize sonsuz teşekkür ederim" diyerek fidan dikme zamanı geldiğinde 2 bin fidan bağışlayacağınıda belirtti.

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