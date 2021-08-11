Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.08.2021 10:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2021 10:57
    ABONE OL

    Mehmet Enlioğlu: Cepshop olarak 2 bin fidan bağış yapıyoruz

    Genç iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Enlioğlu, yıl sonuna kadarki sosyal medya gelirini Manavgat'da çıkan orman yangını bölgesindeki köylere bağışlayacağını Facebook ve Instagram'dan duyurdu.

    Mehmet Enlioğlu: Cepshop olarak 2 bin fidan bağış yapıyoruz

    Genç iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Enlioğlu, alkışlanacak bir harekete imza attı. Enlioğlu, yıl sonuna kadarki sosyal medya gelirini Manavgat'taki yangından etkilenen köylere bağışlayacağını açıkladı. Enlioğlu, "Ormanla beraber canımız ciğerimiz yandı, acımız büyük. Giden hayatları canları yerine getiremeyiz ama yaraları birlikte sarabiliriz. Hem farkındalık yaratmak için diğer fenomenlerinde ilgisini çekmek adına ve o bölgede yaşayanlara destek olabilmek adına yıl sonuna kadar sosyal medya gelirimi bağışlama kararı aldım, Yangına her kim sebep olduysa lanet olsun. Yangınla mücadelede canla başla çalışan itfaiye ekibimize devletimize milletimize sonsuz teşekkür ederim" diyerek fidan dikme zamanı geldiğinde 2 bin fidan bağışlayacağınıda belirtti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Eren hiçbir zaman unutulmaz!
    Haberler Yaşam Mehmet Enlioğlu: Cepshop olarak 2 bin fidan bağış yapıyoruz
        SON DAKİKA