Tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle köpeği sopayla öldüresiye dövdü

Ataşehir'de bir şahıs tavuklarına saldırdığı gerekçesi ile sokak köpeğini sopayla vurarak acımasızca dövdü. Hayvanseverler tarafından veterinere götürülen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan şahsın köpeğe sopa ile art ard vurduğu anlar kameraya yansıdı.