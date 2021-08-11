Şanlıurfa'da koronavirüse karşı yeni kampanya: Aşı ol ciğerimi ye

Türkiye'nin birçok şehrinde aşı olmak için insanların kuyruğa girdiğini, Şanlıurfa'da ise gezici sağlık ekiplerinin bir günde 10-15 kişiyi aşılamasının moral bozukluğuna neden olduğunu vurgulayan Vali Erin, şöyle konuştu: "Şanlıurfa'da aşılama için büyük bir gayret gerekiyor. Şanlıurfa aşılama oranında yüzde 42'lerde ve Türkiye'de sonuncu sıralardayız.