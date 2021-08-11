Şanlıurfa'da koronavirüse karşı yeni kampanya: Aşı ol ciğerimi ye

Aşılama oranının düşük olduğu kentlerden Şanlıurfa'da vaka sayıları artmaya başladı. Vaka artışının önüne geçilmesi için kentte aşılamayı arttırmak için Valilik tarafından kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında aşılarını yaptıran 18-25 yaşındaki gençlere noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile bisiklet, tablet, burs ve günlük Halfeti gezisi yaptırılıyor.
İŞ YERİNDE AŞI OLANA MÜŞTERİYE CİĞER BEDAVA
Şanlıurfa Valiliği'nin başlattığı kampanyaya kentte bulunan bir ciğer lokantası da 'aşı ol, ciğerimi ye' sloganı ile destek oldu. Lokanta sahibi Bekir Yüksekyayla, hafta içi saat 19.00 ile 21.00 arasında iş yerine gelen gezici sağlık ekibine aşı yaptıran müşterilerden hesap almayacaklarını söyledi.
Kampanyaya bu şekilde destek olan lokantayı beraberinde AK Parti Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ile birlikte ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, duyarlılığından dolayı işletme sahibine teşekkür etti.