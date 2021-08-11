Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.08.2021 05:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2021 05:52
    ABONE OL

    Son dakika: Kütahya'da tarla meselesi kanlı bitti! 1 ölü 2 yaralı

    Son dakika haberi... Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde tarla meselesi yüzünden husumetli oldukları Orhan Girgin, Mehmet ve Ahmet Girgin tarladan döndükleri sırada silahla ateş açtı. 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

    İHA
    Kütahya’da tarla meselesi kanlı bitti!

    Son dakika haberi... Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde tarla meselesi yüzünden husumetli oldukları Orhan Girgin, Mehmet ve Ahmet Girgin tarladan döndükleri sırada silahla ateş açtı. 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

    Olay, Altıntaş ilçesine bağlı Oysu köyünde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre M.S. ve T.S. isimli baba oğul, tarla meselesi yüzünden husumetli oldukları Orhan Girgin, Mehmet ve Ahmet Girgin tarladan döndükleri sırada silahla ateş açtı. Baba Orhan Girgin (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan Girgin'in oğulları Mehmet ve Ahmet Girgin ağır yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık Ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliler M.S. ve T.S yakalanarak göz altına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Köyceğiz’de alevler kontrol altına alındı!
    Haberler Yaşam Son dakika: Kütahya'da tarla meselesi kanlı bitti! 1 ölü 2 yaralı
        SON DAKİKA