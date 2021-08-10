Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı! Şiddetli yağış sonrası sel...

DERELER TAŞTI, CADDE VE MAHALLELERİ SU BASTI

Sağanak yağmur kent genelini olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların su altında kaldığı kentte bazı dereler taştı, zemin kattaki çok sayıda ve ev işyerini su bastı. Baskına maruz kalanlar itfaiye ekipleri veya kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.