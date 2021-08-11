Dünyada K-Pop çılgınlığı yaşanıyor! 3 kız evden kaçtı ailesi isyan etti: "Avcılar'a zor gitmişler, ne Kore'si"

İstanbul Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15) kardeşi Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11), Avcılar'da bulundu. Sürekli Kore filmlerini izleyen, K-Pop dinleyen kızların, Kore'ye gitmek için evden kaçtıkları iddiası ortaya atıldı.

Kızların, ifadelerinde Kore'ye gitmek için evden kaçtıklarını söyledikleri anlaşıldı. Önceki gece geç saatlerde ailelerine teslim edilen kızlar, çok pişman olduklarını anlattı.

Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Kızım 'Kore'ye meraklıyız ama gidemeyeceğimizi biliyoruz.' diyor. Sadece Kore müziklerini dinlemesini seviyorlar. Evden ayrılmalarındaki amaç piknik, Kore'ye gitmek değil. Burada piknik yapmaktan sıkılan çocuklar, farklı bir yerde piknik yapalım düşüncesiyle ilk gelen Avcılar dolmuşuna binmişler. Kore'ye gitme iddiası tamamen yalan" dedi.

İki kız kardeşin annesi Semra Yüksel ise "Çocuklar buradan Arnavutköy'e gitmemiş, Kore'ye nasıl gidecek?" dedi.