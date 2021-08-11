Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dünyada K-Pop çılgınlığı yaşanıyor! 3 kız evden kaçtı ailesi isyan etti: "Avcılar'a zor gitmişler, ne Kore'si"

    Dünyada K-Pop çılgınlığı yaşanıyor... Evi terk eden 2'si kardeş üç kızın, Kore'ye gitmek istedikleri iddia edildi. Aileleri, "Avcılar'a zor gitmişler, ne Kore'si" diye tepki gösterdi.

    Koremediler

    İstanbul Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15) kardeşi Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11), Avcılar'da bulundu. Sürekli Kore filmlerini izleyen, K-Pop dinleyen kızların, Kore'ye gitmek için evden kaçtıkları iddiası ortaya atıldı.

    Kızların, ifadelerinde Kore'ye gitmek için evden kaçtıklarını söyledikleri anlaşıldı. Önceki gece geç saatlerde ailelerine teslim edilen kızlar, çok pişman olduklarını anlattı.

    Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Kızım 'Kore'ye meraklıyız ama gidemeyeceğimizi biliyoruz.' diyor. Sadece Kore müziklerini dinlemesini seviyorlar. Evden ayrılmalarındaki amaç piknik, Kore'ye gitmek değil. Burada piknik yapmaktan sıkılan çocuklar, farklı bir yerde piknik yapalım düşüncesiyle ilk gelen Avcılar dolmuşuna binmişler. Kore'ye gitme iddiası tamamen yalan" dedi.

    İki kız kardeşin annesi Semra Yüksel ise "Çocuklar buradan Arnavutköy'e gitmemiş, Kore'ye nasıl gidecek?" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İP lideri Meral Akşener’e gerçekler ağır geldi
    Haberler Yaşam Dünyada K-Pop çılgınlığı yaşanıyor! 3 kız evden kaçtı ailesi isyan etti: "Avcılar'a zor gitmişler, ne Kore'si"
        SON DAKİKA