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    Balıkesir ve Manisa'da yaşanan otobüs kazalarının arkasından skandal çıktı! 3 ehliyet 1 şoför!

    Balıkesir ve Manisa'da yaşanan otobüs kazaları, ihmalleri gözler önüne serdi. Aracın ne kadar süreyle kullanıldığını, hangi hızda gittiğini gösteren takograflara yapılan müdahaleler gündeme geldi. Tek şoförün uzun yolda 3 eehliyet ile gittiği belirlendi.

    3 ehliyet 1 şoför!

    Balıkesir ve Soma'da yaşanan otobüs kazalarında çok sayıda vatandaş yaşamını yitirdi. Her iki kazanın da şoförlerin uyumasından kaynaklanması seyahat güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi.

    Yaz aylarında sefer sayısının artması sebebiyle kaptan şoför bulunamıyor. Şehirlerarası taşımacılık sektöründe şu anda ciddi bir şoför açığı bulunuyor. Bu durum mevcut şoförlerde aranan kriterlerin düşürülmesine sebep oluyor.

    Ayrıca otobüslerin kara kutusu olarak bilinen takograflarla oynandığına yönelik emniyet birimlerince çok sayıda işlem yapılıyor. Araçların günlük hareket zamanları, kullanım süreleri, kullanan şoförlerin hangisinin hangi zaman aralığında kaç kilometre boyunca araç kullandığını, maksimum hangi hızlara çıktığını, ne kadar dinlendiğini gösteren bu cihazlarla oynanarak mevcut şoförlerin daha fazla mesai yapmasına olanak sağlanıyor. BARIŞ ŞİMŞEK.


        HAYATA BAĞLAYAN KEMER!
        Balıkesir'de         otobüs kazasında 15 kişi can verdi. Zonguldak'da öğretmenlik yapan Ayşe Kesgin ise kazayı emniyet kemeri sayesinde hafif yaralı olarak atlattı.

        Kesgin, "Orta sıralarda oturuyorduk. Emniyet kemerimi takıp uyumaya çalıştım. Kazada uyuyordum. Kaza olduğunu hissedince sıkı bir şekilde koltuğuma tutundum. Kabus gibiydi" dedi. TUNA ÇAM.
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        Haberler Yaşam Balıkesir ve Manisa'da yaşanan otobüs kazalarının arkasından skandal çıktı! 3 ehliyet 1 şoför!
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