Balıkesir ve Manisa'da yaşanan otobüs kazalarının arkasından skandal çıktı! 3 ehliyet 1 şoför!

Balıkesir ve Soma'da yaşanan otobüs kazalarında çok sayıda vatandaş yaşamını yitirdi. Her iki kazanın da şoförlerin uyumasından kaynaklanması seyahat güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi.
Yaz aylarında sefer sayısının artması sebebiyle kaptan şoför bulunamıyor. Şehirlerarası taşımacılık sektöründe şu anda ciddi bir şoför açığı bulunuyor. Bu durum mevcut şoförlerde aranan kriterlerin düşürülmesine sebep oluyor.
Ayrıca otobüslerin kara kutusu olarak bilinen takograflarla oynandığına yönelik emniyet birimlerince çok sayıda işlem yapılıyor. Araçların günlük hareket zamanları, kullanım süreleri, kullanan şoförlerin hangisinin hangi zaman aralığında kaç kilometre boyunca araç kullandığını, maksimum hangi hızlara çıktığını, ne kadar dinlendiğini gösteren bu cihazlarla oynanarak mevcut şoförlerin daha fazla mesai yapmasına olanak sağlanıyor. BARIŞ ŞİMŞEK.