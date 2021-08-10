Z kuşağı hangi yıllar? Z kuşağının dövme tercihleri dini ve ideolojik figürler

Dövme yapanlar ile de görüşülüp, gerçekleştirilen araştırma, kitap haline getirildi. Gençlerin dövme yaptırma nedenlerinin başında 'modaya ayak uydurmak' gelirken, en çok ünlülerden, sosyal medyadan ve birbirlerinden etkilenerek dövme yaptırmaya motive oldukları belirtildi. En çok yaptırılan dövmelerin ise dini ve ideolojik figürler olduğu görüldü. Kadınların daha çok çiçek, böcek, kelebek, çocuklarının veya anne- babalarının isimlerini tercih ettiği belirlendi.