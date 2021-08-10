Z kuşağı hangi yıllar? Z kuşağının dövme tercihleri dini ve ideolojik figürler

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nce çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler incelenerek 'Z' kuşağı üzerinde dövme tercihlerine ilişkin araştırma yapıldı.
Dövme yapanlar ile de görüşülüp, gerçekleştirilen araştırma, kitap haline getirildi. Gençlerin dövme yaptırma nedenlerinin başında 'modaya ayak uydurmak' gelirken, en çok ünlülerden, sosyal medyadan ve birbirlerinden etkilenerek dövme yaptırmaya motive oldukları belirtildi. En çok yaptırılan dövmelerin ise dini ve ideolojik figürler olduğu görüldü. Kadınların daha çok çiçek, böcek, kelebek, çocuklarının veya anne- babalarının isimlerini tercih ettiği belirlendi.
"BEDENLERİ ÜZERİNDE TASARRUF HAKLARINI KULANIYORLAR"
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, gençlerin daha çok çevresinden etkilendiğini belirterek, "Birbirlerine kendilerini ispatlamaya uğraşıyorlar. Bedenlerinin üzerinde tasarruf haklarını kullanmak istiyorlar. Çevrelerinden ve birbirlerinden çok etkileniyorlar.