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    • Yaşam
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    • 10.08.2021 15:29
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    Antalya'da vatandaşlar, koronavirüsten korunmak için yüzlerce metrelik aşı kuyruğu oluşturdu

    Antalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmak isteyen kişiler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Haberin detayları...

    DHA
    Antalya’da yüzlerce metrelik aşı kuyruğu

    Ülke genelinde vaka sayılarının tekrar artması ve farklı varyantların ortaya çıkması nedeniyle koronavirüs aşılarına olan talep de arttı. Aşının 1, 2 ve 3'üncü dozunu olmak isteyen vatandaşlar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğunluk oluşturdu.

    Hastane içerisinde ve önünde oluşan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemi alındı. Vatandaşlar, daha önce aldıkları randevu saatlerine göre hastaneye gelse de oluşan yüzlerce metrelik kuyrukta yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra aşı odalarına ulaşabildi.



    Doldurdukları formlar kontrol edilerek aşı odalarına alınan vatandaşların büyük çoğunluğunun BioNTech aşısını tercih ettiği görüldü.

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    Haberler Yaşam Antalya'da vatandaşlar, koronavirüsten korunmak için yüzlerce metrelik aşı kuyruğu oluşturdu
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