İstanbul'da kaybolan 3 kız çocuğundan sevindiren haber (Yaşam haberleri)

İstanbul Hadımköy'de Eslem Tuana Yüksel (15), kardeşi Efsa Yüksel (13) ile Nazar Memiş (11), önceki gün evlerinden piknik yapmak için çıktı. Ancak 3 kız, kayıplara karıştı.
İhbar üzerine harekete geçen polis, dün akşam kayıp kızları buldu. Çocuklar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne getirildi ve ardından ailelerine teslim edildi.
Yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar Sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı.