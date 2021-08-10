İstanbul'da kaybolan 3 kız çocuğundan sevindiren haber (Yaşam haberleri)

KOCAMAN ACI

Balıkesir Erdek'te yaşayan Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) pazar günü denizde yüzdüğü sırada sürat teknesi çarptı. Talihsiz kadın kurtarılamadı. Gözaltına alınan işadamı sürücü Ender Küçük ise ifadesinin ardından serbest kaldı! Bu karar, vicdanlara sığmadı. Talihsiz kadının eşi Aydın Taşdöğen'in sözleri ise yürekleri yaktı: Böyle bilinçsiz insanlar kıyı şeridinde gezip canlarımızı alıyorlar. Bir evlat yetim, bir eşi eşsiz bıraktı. Hayatımıza nasıl devam edeceğiz?