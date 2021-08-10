Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbul'da kaybolan 3 kız çocuğundan sevindiren haber (Yaşam haberleri)

    İstanbul Hadımköy'de Eslem Tuana Yüksel (15), kardeşi Efsa Yüksel (13) ile Nazar Memiş (11), önceki gün evlerinden piknik yapmak için çıktı. Ancak 3 kız, kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis, dün akşam kayıp kızları buldu.

    Güzel haber

    İstanbul Hadımköy'de Eslem Tuana Yüksel (15), kardeşi Efsa Yüksel (13) ile Nazar Memiş (11), önceki gün evlerinden piknik yapmak için çıktı. Ancak 3 kız, kayıplara karıştı.

    İhbar üzerine harekete geçen polis, dün akşam kayıp kızları buldu. Çocuklar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne getirildi ve ardından ailelerine teslim edildi.

    Yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar Sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı.

        YAŞAM HALATI
        Rize'de sağanağın ardından yollar göle döndü, bazı köylerde heyelanlar meydana geldi. Çayeli'nde Kurtes Deresi'nin taşması sonucu kardeşler Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) ile Muhammet Karabela (16), Esra Köse (30) çay bahçesinde mahsur kaldı. AFAD ekiplerince kurulan raylı halat sistemiyle gençler kurtarıldı.

        ÖLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK
        Adana'da         bir apartmanın 13'üncü katında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında Hayriye Köseoğlu (56) ile çocukları Buğra (18) ve Buse (16), alevlerin sardığı daireden kaçarak kurtuldu. Anne, "Bir an kurtulamayacağımızı düşündük" dedi.

        GAZETECİNİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
        Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş'tan haber alamayan yakınları önceki gün polise başvurdu. Polis, ajansın Çankaya'da bulunan ofisinde Aydın Taş'ı yerde boynunda iple hareketsiz buldu. 2 çocuk babası Taş'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

            SARAYDAKİ KÖSTEBEK
            Prens Harry ile Meghan Markle'ın Kraliyet'teki üst düzey görevlerine dönmeme kararı Kraliçe II. Elizabeth'i kızdırdı. İngiliz medyasındaki iddialara göre Kraliçe'nin bu fikri çifte ulaştı. Çift de erken davranıp görevlerinden vazgeçti.

            BİR TALİHLİYE 206 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 206 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 13'er lira, 8 bilenler 297'şer lira, 7 bilenler 51'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            MiLLi PiYANGO'DA KAZANAN NUMARALAR

                KOCAMAN ACI
                Balıkesir Erdek'te yaşayan Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) pazar günü denizde yüzdüğü sırada sürat teknesi çarptı. Talihsiz kadın kurtarılamadı. Gözaltına alınan işadamı sürücü Ender Küçük ise ifadesinin ardından serbest kaldı! Bu karar, vicdanlara sığmadı. Talihsiz kadının eşi Aydın Taşdöğen'in sözleri ise yürekleri yaktı: Böyle bilinçsiz insanlar kıyı şeridinde gezip canlarımızı alıyorlar. Bir evlat yetim, bir eşi eşsiz bıraktı. Hayatımıza nasıl devam edeceğiz?

                VAN CANINA
                NASA'nın bile ilgisini çeken Van Gölü tüm dünyayı şaşırttı! Dalgıçlar, gölün dibinde 30-40 metre uzunluğunda yeni mikrobiyalitlere rastladı! Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Mustafa Akkuş, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin Van Gölü'nde olduğunu vurguladı. "Van Gölü, Marmara Denizi'nin 3'te 1'i büyüklüğünde devasa bir ekosistem. Dalış severler açısından bulunmaz en bakir alanlardan birisini oluşturuyor" açıklaması yaptı.

                İLİKLERE İŞLEYEN AŞK
                Günün en güzel haberi İstanbul'dan geldi. Tolga Ertaş (33), 2019'da tam da nişanlısı Zümrüt Koç ile evlilik hazırlığı yaparken lösemi olduğunu öğrendi. Zorlu tedavi sürecinde en büyük desteği nişanlısı verdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan ilik nakliyle genç adam hastalığı yendi. Mucizeye tanıklık eden çift, önceki akşam hayallerindeki düğünü gerçekleştirdi. DİLAN KAYA.

                KOLEJDE VURGUN
                İstanbul'da özel okul öğretmeni 11 kişi, derse girmiş gibi sahte fatura hazırladı. Devleti dolandırmaya kalktı. 18'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

                OTOPARK CİNNETİ
                Kartal'da manavın önüne park eden İbrahim Ekşioğlu, dükkan sahibi ile dövüştü. Vurularak öldürüldü.

                TAZİYE VİRÜSÜ
                Diyarbakır'da taziyeye katılan 30 kişi Coronavirüs'e yakalandı. 15'inin durumu ağır..

                HARLEY FİŞE TAKTI
                HarleyDavidson, elektrikli bisiklet çıkardı. Bir adet üretilen araç, açık artırma ile satılacak.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Biden’dan flaş 11 Eylül saldırısı kararı
                Haberler Yaşam İstanbul'da kaybolan 3 kız çocuğundan sevindiren haber (Yaşam haberleri)
                    SON DAKİKA