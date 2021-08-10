Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.08.2021 07:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2021 07:00
    ABONE OL

    İstanbul'da banyo malzemesi üreten fabrikada yangın

    Son dakika haberi! İstanbul Pendik'te banyo malzemesi üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İçerisinde çeşitli kimyasal maddeler bulunan fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın, fabrikada büyük çaplı hasara neden oldu.

    İstanbul’da yangın paniği!

    Pendik'te banyo malzemesi üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İçerisinde çeşitli kimyasal maddeler bulunan fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın, fabrikada büyük çaplı hasara neden oldu.

    Bugün saat 04.00 sıralarında Ramazanoğlu mahallesi Kız Kulesi sokakta bulunan, banyo malzemesi üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


        İçerisinde kimyasal maddeler bulunan fabrikaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı.




        İNCELEME BAŞLATILDI
        Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İP lideri Meral Akşener’e gerçekler ağır geldi
        Haberler Yaşam İstanbul'da banyo malzemesi üreten fabrikada yangın
            SON DAKİKA