İstanbul'da banyo malzemesi üreten fabrikada yangın

Pendik'te banyo malzemesi üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İçerisinde çeşitli kimyasal maddeler bulunan fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın, fabrikada büyük çaplı hasara neden oldu.