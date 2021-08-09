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    • Yaşam
    • 09.08.2021 19:20
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    • 09.08.2021 19:20
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    Iğdır- Ankara seferini yapan 110 yolculu uçak, Diyarbakır'a acil iniş yaptı

    Iğdır'dan 110 yolcusu ve mürettebatıyla Ankara seferini yapmak üzere saat 14.55'te havalanan uçak, teknik arıza nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

    DHA
    110 yolculu uçak Diyarbakır’a acil iniş yaptı!

    Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndan 110 yolcuyla saat 14.55'te Ankara'ya gitmek için havalanan Anadolujet uçağında teknik bir arıza yaşandı.

    Pilotun fark ettiği arıza nedeniyle uçak, acil olarak Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptı.

    Yolcuları tahliye edilen uçağın arızasının giderilmesiyle Ankara seferi için tekrar havalanacağı belirtildi.

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    Haberler Yaşam Iğdır- Ankara seferini yapan 110 yolculu uçak, Diyarbakır'a acil iniş yaptı
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