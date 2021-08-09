Hadımköy’de kaybolan 3 kız çocuğu Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş’e ait eşyalar Avcılar’da bulundu!

KAYIP KIZLARIN ANNELERİ, OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Kaybolan iki kız kardeşin annesi Semra Yüksel, olayın gündüz saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Bahçeye çıkıp oynuyorlardı. Gün arası eve geldiler. Akşam saat 16.30-17.00 gibi tekrar gelip 'Anne, biz piknik yapacağız.' dediler. Ama sitenin bahçesinde. Ben de 'Tamam kızım. Yapın ve gelin' dedim. Küçük kardeşi yemek için zeytin peynir alıyor. Büyük kızım da kırmızı okul çantasını alıyor. Giymedikleri kıyafetlerden alıyor. 'Arkadaşımızın oyuncakları var onun bebeklerine kıyafet dikeceğiz anne' dediler. Çantayı yükledi. Ben de içeri geçtim. Bunlar da saat 17.00-17.15 gibi kapıdan çıktı. En son 17.30'da kameraya görünüyorlar. Oradan da yukarı doğru gidiyorlar. Sonrasında bir daha haber alamıyoruz. 17.45 gibi de yukarıda bir markete girip çıkmışlar. En son orada görünüyorlar. Başka da bilgimiz yok." diye konuştu.

Yüksel, çocuklardan haber alınamaması üzerine herkese haber verdiklerini dile getirerek, komşularının ve mahalle sakinlerinin birçok yeri aradığını söyledi.

11 yaşındaki kızından haber alamayan anne Semiha Memiş ise kızının eve gelip, "Piknik yapacağız" dediğini aktardı.

KUMBARASINDAN PARA ALDI

Memiş, kızının odasına giderek kumbarasından para aldığı bilgisini vererek, şunları söyledi:

"Kızım bunları ne yapacaksın?' dedim. Parasının hepsini almasına izin vermedim. Sadece 6 lira verdim. Zaten söyledikleri yer de balkonumun hemen önü. Yine de çantanın içine baktım, gerçekten oyuncak vardı. Kamera kayıtlarında gördük elinde başka bir çanta daha vardı. Kendi çantası. Diğer kızların da sırtlarında ve ellerinde çantalar vardı. En küçükleri benim kızım. Bizden ayrı durmaz. Karanlıktan bile korkan çocuk, nasıl oldu nasıl gitti bilemiyorum."

Akşam ezanından sonra aşağı indiğini anlatan Memiş, sonra eşine haber verdiğini söyledi.



Baba Bülent Yüksel , "Kızlarımızla ilgili son durum, avcılar bölgesin de oldukları tespit edildi. Şu an polisimiz o bölgede 6-7 ekibin aradıklarını biliyoruz. İnşallah kızlarımız kesinlikle hiçbir şeyden korkmasınlar. Yani biz onları çok seviyoruz, onlar bizim en değerlilerimiz. Ailemiz canlarımız yani. Her şeyimiz onlar. Onları çok seviyoruz ne yapmış olurlarsa olsunlar yani kesinlikle dönsünler. Detay bilmiyorum lakin sahil yakınlarında görmüşler" şeklinde konuştu.