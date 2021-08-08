Yaren’in yavrusu, 5 günde 190 kilometre uçtu (Yurttan haberler)

Türkiye'nin tek uydu vericili leyleği olan 'Beşnumara' göç heyecanını yaşıyor. Bursa Karacabey Eskikaraağaç'tan yola çıkan "Beşnumara" 5 gün içinde önce Bursa şehir merkezini dolaştı. Ardından geri dönüp Karacabey şehir merkezine ulaştı. Geceyi Karacabey'de geçirdikten sonra yeniden havalandı. 5 günde 190 kilometre yol yaptı. Afrika'ya yönelen yavru leylek, hayata tutunabilirse 4 yıl sonra doğduğu Uluabat Gölü kıyısına geri dönüp eş bulacak ve yavru yapacak...
ER'GEN' TEDAVİ!
Ankara'da Sevil ve Eren Erbaş çiftinin 6 yaşında olan kızları Yağmur'a 100 bin kişide 1 görülen 'CANT1 gen mutasyonu' teşhisi konuldu. Doktorlar, ikinci çocuk isteyen aileyi tedaviye aldı. Genç kadına, sağlıklı embriyo nakli yapıldı. Böylece gerçekleşen hamilelik sonrası Sevil Erbaş, oğlu Ali Kerem'i sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.
YAREN ARTIK YÜRÜYECEK
Adıyaman'da serebral palsi hastası Yaren Coşkun'un (12) tek dileği yürüyebilmek için hayalini kurduğu robotik cihaza sahip olmaktı. Dileğine Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde kavuştu. Coşkun, büyük mutluluk yaşadı.
25 BİN 100 YENİ VAKA
Türkiye'de dün 246 bin 37 kişi Covid-19 testi oldu. 25 bin 100 kişiye yeni tanı konuldu. 112 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 758 kişi ise iyileşti.
TOPRAK İÇİN KOŞ
Zehra-Reyhan Yavaş çiftinin oğulları için açtıkları bağış kampanyası sürüyor. Eskişehir'de SMA'lı Toprak Yavaş'ın tedavisi için gençler devreye girdi. Toprak İçin Koş adlı oyunu geliştirdi. Minik Toprak çok sevindi.