Yaren’in yavrusu, 5 günde 190 kilometre uçtu (Yurttan haberler)





YAREN ARTIK YÜRÜYECEK

Adıyaman'da serebral palsi hastası Yaren Coşkun'un (12) tek dileği yürüyebilmek için hayalini kurduğu robotik cihaza sahip olmaktı. Dileğine Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde kavuştu. Coşkun, büyük mutluluk yaşadı.



25 BİN 100 YENİ VAKA

Türkiye'de dün 246 bin 37 kişi Covid-19 testi oldu. 25 bin 100 kişiye yeni tanı konuldu. 112 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 758 kişi ise iyileşti.







TOPRAK İÇİN KOŞ

Zehra-Reyhan Yavaş çiftinin oğulları için açtıkları bağış kampanyası sürüyor. Eskişehir'de SMA'lı Toprak Yavaş'ın tedavisi için gençler devreye girdi. Toprak İçin Koş adlı oyunu geliştirdi. Minik Toprak çok sevindi.





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