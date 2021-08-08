Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat, ne zaman kılınır? Diyanet’e göre fazileti…

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat, ne zaman kılınır? Diyanet'e göre faziletleri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu.Tesbih namazı, ömrümüzde bir kez olsun kılınması önerilen nafile namazlarından biri olduğu için ilk kez kılacaklar hata yapmamak adına kaç rekat olduğunu, ne zaman kılınacağına dair bilgileri merak eder oldu. İşte detaylar...
TESBİH NAMAZI İÇİN HANGİ HADİS VARDIR?
Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).
TESBİH NAMAZI NE ZAMAN, NASIL KILINIR?
Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Müslümanlar, yatsı namazının ardından Tesbih namazı kılar.
Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"
1.REKAT
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'ate kalkılır.