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    • Yaşam
    • 08.08.2021 16:43
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    • 08.08.2021 16:46
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    Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat, ne zaman kılınır? Diyanet’e göre fazileti…

    İslam dünyası tarafından Tesbih namazı nasıl kılınır? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Müslüma vatandaşların ömründe en az bir kez kılması gerektiğine inanılan Tesbih namazı hakkındaki bilgiler Diyanet açıklamalarına göre nasıldır merak ediliyor. Nafile namazlarından biri olan Tesbih namazı kaç rekat, ne zaman kılınır? Fazileti ile ilgili hadisleri de haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Tesbih namazı nasıl kılınır?

    Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat, ne zaman kılınır? Diyanet'e göre faziletleri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu.Tesbih namazı, ömrümüzde bir kez olsun kılınması önerilen nafile namazlarından biri olduğu için ilk kez kılacaklar hata yapmamak adına kaç rekat olduğunu, ne zaman kılınacağına dair bilgileri merak eder oldu. İşte detaylar...

    TESBİH NAMAZI İÇİN HANGİ HADİS VARDIR?

    Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

    TESBİH NAMAZI NE ZAMAN, NASIL KILINIR?

    Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Müslümanlar, yatsı namazının ardından Tesbih namazı kılar.

    Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

    "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

    1.REKAT
    Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
    Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

    Sübhâneke'den sonra
    15 kere tesbih

    Fatiha ve sure'den sonra
    10 kere tesbih

    Rüku tesbihinden sonra
    10 kere tesbih

    Rükûdan doğrulunca
    10 kere tesbih

    Secde tesbihinden sonra
    10 kere tesbih

    Secdeden doğrulunca
    10 kere tesbih

    2.secde tesbihinden sonra
    10 kere tesbih okunur.

    İkinci rek'ate kalkılır.

        2.REKATİkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

        Fatiha'dan önce
        15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra
        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca
        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra
        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca
        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra
        10 kere tesbih okunur.

        Üçüncü rekata kalkılır.

        3.REKAT
        Dördüncü rek'ate kalkılır.

        Sübhâneke'den sonra
        15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra
        10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra
        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca
        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra
        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca
        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra
        10 kere tesbih okunur.

        4.REKAT
        Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

        Fatiha'dan önce
        15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra
        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca
        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra
        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca
        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra
        10 kere tesbih okunur.

        Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.
        Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
        Dua edilir.
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