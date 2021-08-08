Manavgat'taki yangında evi küle dönen kadın yaşadıklarını gözyaşıyla anlattı: Bunlar içimi parçalıyor

Yıllarca aynı sofraya oturdukları, anılarının bulunduğu eve alevlerin sıçradığını anlatan Doğan, "Yıllarca dişimizden tırnağımızdan artırarak yaptığımız evimiz yandı. Biz bu dağlarda çok çalıştık. Geçimimizi buradan sağladık. Her şeyim yansa da ben buradan ayrılamam. Evimde hiçbir eşya kullanılacak durumda değil. Yıllardır el emeği göz nuru dokuduğum kilimlerim, yorganlarım, çocuklarımın fotoğrafları yandı. Bunlar içimi parçalıyor." dedi.