Manavgat'taki yangında evi küle dönen kadın yaşadıklarını gözyaşıyla anlattı: Bunlar içimi parçalıyor

Manavgat'ta 28 Temmuz'dan başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınında yaralar sarılmaya çalışıyor. Tahliye edilen mahallelerde soğutma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Iğrışlar Mahallesi'nde önceki günlerde yangın nedeniyle tedbir amaçlı alandan uzaklaştırılan bazı vatandaşlar, yaşananları gözyaşlarıyla izledi.
Mahalledeki evi yanan, 7 çocuk annesi 67 yaşındaki Hatice Doğan da alanı terk etmek zorunda kalanlar arasında yer aldı. Söndürme çalışmalarının ardından tekrar bölgeye gelen Doğan, evinin tamamen yandığını görünce komşularına ve gelinine sarılıp gözyaşı döktü.
"YILLARCA DİŞİMİZDEN TIRNAĞIMIZDAN ARTIRARAK YAPTIĞIMIZ EVİMİZ YANDI"
Doğan, maddi sıkıntı ve zorluklara rağmen bir dayanışma içinde evlerini yaptıklarını söyledi.