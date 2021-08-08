Tarlada 50 kuruş markette 12 lira! Domates üreticisi isyanda...

Sebze meyvede üretici ile tüketici fiyatları arasında yüzde 500'lere varan fiyat farkı hem vatandaşları hem de üretim yapan çiftçileri isyan ettiriyor. Fiyat uçurumunun en çok yaşandığı sebzelerden birisi de domates.

Tarlada 50 kuruştan satılan domates yüzünden çiftçi zarar ederken vatandaş markette 12 liraya domates alıyor. Salçalık domateste de aynı durum yaşanırken 850 gramlık salça 13 liraya satılıyor. Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde hasat sancılı başladı. Bu yıl salçalık domateslerini toplamaya başlayan üreticiler, açıklanan alım fiyatları karşısında ne yapacaklarını şaşırdı.