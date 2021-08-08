Tarlada 50 kuruş markette 12 lira! Domates üreticisi isyanda...

Sebze meyvede üretici ile tüketici fiyatları arasında yüzde 500'lere varan fiyat farkı hem vatandaşları hem de üretim yapan çiftçileri isyan ettiriyor. Fiyat uçurumunun en çok yaşandığı sebzelerden birisi de domates.
Tarlada 50 kuruştan satılan domates yüzünden çiftçi zarar ederken vatandaş markette 12 liraya domates alıyor. Salçalık domateste de aynı durum yaşanırken 850 gramlık salça 13 liraya satılıyor. Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde hasat sancılı başladı. Bu yıl salçalık domateslerini toplamaya başlayan üreticiler, açıklanan alım fiyatları karşısında ne yapacaklarını şaşırdı.
MALİYETLER ARTIYOR
Mazot, gübre, işçilik, ekipman giderleri yüzde yüze yakın artan üreticiler, domates fiyatlarına zam beklerken, bu yıl da 50 kuruşluk fiyat verilmesine tepki gösterdi. Tarladan 50 kuruşa alınan domatesin 4 kilosundan 1 kilo salça elde ediliyor. Bu salça 850 grama indirilip marketlerde 13 liradan satılıyor. Aynı şekilde 50 kuruşa alınan salçalık domates pazarda 3 liradan satılıyor. Tarlada ucuz olan domates, vatandaşın sofrasına giden yolda el değiştirdikçe cep yakıyor.
ZARAR EDİYORUZ
Yavelli köyünden Ersin Demir, "Şu ân fabrikaya gönderdiğimiz salçalık domates maalesef 50 kuruşa alınıyor. Geçen sene bu domates 45 kuruşa alındı. Biz domatesi geçen yılın fiyatından satıyoruz. Gübre fiyatları son 3 yılda yüzde 300 arttı. Her sene artan maliyetlere rağmen ürün fiyatları artmadığı için üreticiler ekimleri azaltıyor. Böyle giderse seneye kime domates ekmeyecek. Bu fiyatlara acilen bir düzenleme yapılması gerekir. Domates sadece tarlada ucuz" dedi.