İstanbul'da 'izmarit' cinayeti

İstanbul Kağıthane'de Kemal Barış Ç. balkonunda içtiği sigaranın izmaritini aşağıya attı. İzmarit, Aydoğan Özdemir'in balkonuna düştü. İkili arasında balkonda başlayan sözlü tartışma bir anda büyüdü. Tarafların aşağıya inmesi üzerine çıkan yumruk ve tokatlı kavgada Kemal Barış Ç., Özdemir'i çakıyla kalbinden bıçakladı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ağır yaralı Özdemir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaçan saldırgan, kısa sürede yakalandı.
- Yaşam
- 08.08.2021 Gazete