Aydın Çine'ye ulaşan alevlere havadan ve karadan müdahale

Muğla Yatağan'da çıkan yangın, yayıldı. Aydın'ın Çine ilçesine sıçradı. Önceki gece havanın kararmasıyla birlikte havadan söndürme çalışmaları yapılamadı.
Orman İşletme, Aydın İtfaiyesi, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşlarının uzman ekipleri, gece boyunca karadan müdahale yaptı.
Bir bölümü kontrol altına alınan yangın, dün sabah saatlerinde tekrar başladı.6 mahallede bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlere, uçaklar ve helikopterlerle müdahale etti.
Çine'deki yangını söndürmek için helikopter ve uçaklar, seferber oldu.