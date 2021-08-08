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    Aydın Çine'ye ulaşan alevlere havadan ve karadan müdahale

    Antalya ve Muğla’daki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yatağan’dan Aydın’ın Çine ilçesine ulaşan alevlere karşı, havadan ve karadan müdahale başladı.

    Çine alev aldı

    Muğla Yatağan'da çıkan yangın, yayıldı. Aydın'ın Çine ilçesine sıçradı. Önceki gece havanın kararmasıyla birlikte havadan söndürme çalışmaları yapılamadı.



    Orman İşletme, Aydın İtfaiyesi, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşlarının uzman ekipleri, gece boyunca karadan müdahale yaptı.



    Bir bölümü kontrol altına alınan yangın, dün sabah saatlerinde tekrar başladı.6 mahallede bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlere, uçaklar ve helikopterlerle müdahale etti.



    Çine'deki yangını söndürmek için helikopter ve uçaklar, seferber oldu.



        AYAĞIM KOPSA DA GİTMEM
        Aydın Köşk'te yaşayan Mehmet Tonay (22), arkadaşları ile birlikte Karacasu ilçesindeki yangına gitti. Tonay, çizmesinin içine düşen ateş parçası ile ayağından yaralandı. Ayağı yaralı olmasına rağmen bu sefer de Çine'deki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.



        Tonay, "Bizim ayağımızın yanması önemli değil. Bir ağacımız bile yanmasın. Birlik olmamızın zamanı diyorum. Dualarınızı eksik etmeyin bizler için, tüm çalışanlarımız için" ifadesini kullandı.



        BAYRAK BABADA
        Marmaris'te ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in babası Ali Akdemir de, gönüllü olarak yangınla mücadeleye katıldı. Baba Akdemir, "Küçük oğlum Baykal da söndürme çalışmalarına katıldı. Hem hortum çekiyor, hem su sıkıyor. Şahin'in bıraktığı bayrağı biz devraldık" ifadesini kullandı.



            YAĞMUR DUASI
            Antalya, 10 gündür alevlerle boğuştu. Dün ise sabah saatlerinde yağan yağmurda vatandaş kendini sokakta buldu. Sevinçten çığlık atanların 'Ver Allah'ım ver' diyerek dua ettikleri duyuldu!

            SOĞUTMA YAPILIYOR
            Antalya             Manavgat'ta 28 Temmuz günü başlayıp 10'uncu gün 220 saatte kontrol altına alınan orman yangınlarında, ormanlık bölgelerde kurulu 59 mahallede de çok sayıda ev, ahır ve köylülerin depoları küle dönüştü. Kontrol altına alınan yangın bölgelerinde, soğutma çalışmaları devam ediyor...



            SICAK DUŞ
            Türkiye'nin farklı noktalarından gelen arazöz işçileri gece gündüz demeden görev yaptı. 10 gündür ailelerinden ve bir ev ortamından uzak olan alev savaşçılarının yangında elleri, yüzü ve kıyafetleri de siyaha boyandı. Tüm zor şartlara rağmen, bir ağaç bile yanmasın diye mücadele eden Ali Yılmaz, soğutma çalışması yapılan noktada, arazözdeki musluktan akan suyla kirlenmiş kıyafetlerini yıkadı. Daha sonra onları güneşe karşı yere serip kendisi de aynı muslukta duş aldı. Yeni kıyafetlerini giyip görevini yaptı.
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