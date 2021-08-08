Aydın Çine'ye ulaşan alevlere havadan ve karadan müdahale





SICAK DUŞ

Türkiye'nin farklı noktalarından gelen arazöz işçileri gece gündüz demeden görev yaptı. 10 gündür ailelerinden ve bir ev ortamından uzak olan alev savaşçılarının yangında elleri, yüzü ve kıyafetleri de siyaha boyandı. Tüm zor şartlara rağmen, bir ağaç bile yanmasın diye mücadele eden Ali Yılmaz, soğutma çalışması yapılan noktada, arazözdeki musluktan akan suyla kirlenmiş kıyafetlerini yıkadı. Daha sonra onları güneşe karşı yere serip kendisi de aynı muslukta duş aldı. Yeni kıyafetlerini giyip görevini yaptı.

