Ümitcan Uygun ile kaldığı evden cenazesi çıkan Esra Hankulu'nun hayatı acı dolu! 1 yaşında babası, 5 sene önce nişanlısı



Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen ve Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunan Sema Esen'in annesi Hatun Esen, Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili konuştu: "Serbest kaldığı süre daha çok canlar yanacak. Tutuklu yargılanması için çok uğraştık olmadı. Uyuşturucudan hapse girdi ama onda da serbest kaldı. Bir can daha toprağın altına girerken o dışarda kalacak."