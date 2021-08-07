Ümitcan Uygun ile kaldığı evden cenazesi çıkan Esra Hankulu'nun hayatı acı dolu! 1 yaşında babası, 5 sene önce nişanlısı

Türkiye'nin Aleyna Çakır cinayetiyle tanıdığı ve ardından yaşanan olaylarla sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, bu kez geceyi evinde geçirdiği Esra Hankulu'nun ölü bulunmasından gözaltına alındı.
Kendi odasında ağzından kan gelmiş halde ölü bulunan genç kadın, baba ocağı Çankırı'nın Alıca Köyü'nde defnedildi. Esra Hankulu'nun ailesi ile görüşen TAKVİM çarpıcı detaylara ulaştı.
Esra Hankulu babasını 1 yaşında kaybettiği ortaya çıktı. Ankara Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan baba Ahmet Hankulu'nun (25) Şubat 1997'de Moğan Gölü'ne düştüğü, cansız bedenine 3 ay sonra ulaşılabildiği öğrenildi.