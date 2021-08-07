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    Ümitcan Uygun ile kaldığı evden cenazesi çıkan Esra Hankulu'nun hayatı acı dolu! 1 yaşında babası, 5 sene önce nişanlısı

    Ümitcan Uygun ile aynı evde kaldığı gecenin sabahında ölü bulunan Esra Hankulu geride acı dolu bir yaşam öyküsü bıraktı: 1 yaşında baba sını kaybeden Esra, 5 yıl önce de evleneceği adamı trafik kazasına kurban verdi.

    Acıların kızı
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    Türkiye'nin Aleyna Çakır cinayetiyle tanıdığı ve ardından yaşanan olaylarla sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, bu kez geceyi evinde geçirdiği Esra Hankulu'nun ölü bulunmasından gözaltına alındı.

    Kendi odasında ağzından kan gelmiş halde ölü bulunan genç kadın, baba ocağı Çankırı'nın Alıca Köyü'nde defnedildi. Esra Hankulu'nun ailesi ile görüşen TAKVİM çarpıcı detaylara ulaştı.

    Esra Hankulu babasını 1 yaşında kaybettiği ortaya çıktı. Ankara Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan baba Ahmet Hankulu'nun (25) Şubat 1997'de Moğan Gölü'ne düştüğü, cansız bedenine 3 ay sonra ulaşılabildiği öğrenildi.

        Babasıyla aynı yaşta hayatını kaybeden Esra, baba hasretiyle büyüdü. Esra Hankulu, 5 yıl önce Çankırı'da severek nişanlandığı, evlilik hazırlığı yaptığı sevdiğini de trafik kazasında kaybetti. Esra'nın amcası ve yengesi yürek yakan detaylar anlattı.

        Amca Kazım Hankulu, "Kardeşim öldüğünde 25 yaşındaydı. Esra 1 yaşında çocuktu. O dönem çok acılar çektik. İçimiz yandı. Şimdi de yeğenimi kaybettim. Aynı acıyı tekrar yaşadık. Ölürsem babamın yanına gömün derdi. Sürekli bir baba hasreti yaşadı." diye konuştu.

        Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia edilen Esra Hankulu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüphelinin kan, kıl ve doku örnekleri alındı. Uygun 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, F.G. ile D.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

            KİM BU ÜMİTCAN


            Kamuoyunda             Aleyna Çakır olarak bilinen ve Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunan Sema Esen'in annesi Hatun Esen, Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili konuştu: "Serbest kaldığı süre daha çok canlar yanacak. Tutuklu yargılanması için çok uğraştık olmadı. Uyuşturucudan hapse girdi ama onda da serbest kaldı. Bir can daha toprağın altına girerken o dışarda kalacak."

            AĞABEYİ DE GÖZALTINDA
            Ümitcan             Uygun'un gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan paylaşımlar yapan ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

            Ömer ÇETİN-Dilhan DUMANOĞLU
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            Haberler Yaşam Ümitcan Uygun ile kaldığı evden cenazesi çıkan Esra Hankulu'nun hayatı acı dolu! 1 yaşında babası, 5 sene önce nişanlısı
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