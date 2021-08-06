Taksiciler şikayet etti! İstanbul'da kalpazan 5 milyon 650 bin dolarla birlikte yakalandı

İstanbul'da bazı taksiciler, iki yıl önce kendilerini turist olarak tanıtan kişilerin sahte 100 dolar verdiklerini söyleyerek polis merkezlerine şikâyetlerde bulundu. Şikâyetler geçen zaman içerisinde de artarak devam etti.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıları tespit etmek için çalışma yaparken bir yandan da verilen sahte 100 dolarları incelemeye aldı.
Paralarda gerçeğinde olduğu gibi 'hologram', 'kabartma' ve 'renk değiştiren boya' gibi özellikler vardı. Paralar birçok makineden gerçek olarak geçiyordu.