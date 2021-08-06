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    • Yaşam
    • 06.08.2021 09:16
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    • 06.08.2021 09:27
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    Taksiciler şikayet etti! İstanbul'da kalpazan 5 milyon 650 bin dolarla birlikte yakalandı

    İstanbul'da bazı taksiciler kendilerini turist olarak tanıtan kişilerin sahte 100 dolar verdiklerini söyleyerek güvenlik güçlerine şikayetlerde bulundu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 100 dolarları incelemeye aldı ve "hologram, kabartma, renk değiştiren boya" gibi özellikleri fark etti. Esenyurt'ta bir rezidans dairesine yapılan baskında kalpazan Refik Şahin yakalandı. 100'lük banknotlar halinde 5 milyon 650 bin dolar ele geçirildi.

    Gerçeğinden farkı yok! 5 milyon 650 bin dolar

    İstanbul'da bazı taksiciler, iki yıl önce kendilerini turist olarak tanıtan kişilerin sahte 100 dolar verdiklerini söyleyerek polis merkezlerine şikâyetlerde bulundu. Şikâyetler geçen zaman içerisinde de artarak devam etti.

    Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıları tespit etmek için çalışma yaparken bir yandan da verilen sahte 100 dolarları incelemeye aldı.

    Paralarda gerçeğinde olduğu gibi 'hologram', 'kabartma' ve 'renk değiştiren boya' gibi özellikler vardı. Paralar birçok makineden gerçek olarak geçiyordu.

        Ekipler, aylarca süren çalışmanın ardından sahte paraların Esenyurt'ta bir rezidans dairesinde Refik Şahin tarafından basıldığını belirledi. Daireye geçtiğimiz salı günü operasyon düzenlendi.

        Aramada 100'lük banknotlar halinde 5 milyon 650 bin dolar, banknotların basımı için kullanılan bilgisayar, yazıcı, kesim aleti ve 3 farklı kağıdın birleştirildiği bir makine ele geçirildi.

        Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Refik Şahin, tutuklandı.

            HEDEFİ TAKSİCİLERDİ
            Şahin'in para toptancılarına sahte her 100 doları 20 dolara sattığı ortaya çıktı.

            Toptancılar da bu paraları, ellerinde bir ya da birkaç sahte para ile dolandırıcılık yaptıkları için 'tektekçi' adı verilen kişilere veriyordu.

            Bu kişiler de turist rolünde taksicileri hedef alıyordu.
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