Milas'taki Kemerköy Termik Santrali güvende: 624 işçi tahliye edildi, yerleşim yerleri boşaltıldı

Muğla Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'de facianın eşiğinden dönüldü. Alevler, önceki akşam geniş bir alana ilerledi. Santralde çalışan 624 işçi tahliye edildi. Ören'den çok sayıda vatandaş, deniz yoluyla güvenli bölgelere ve Bodrum'a gönderildi.





Kısa sürede santralin tel örgülerine kadar ulaşan yangına yaklaşık 11 saat boyunca çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankerleriyle müdahale edildi. Alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi. Yangın sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı.