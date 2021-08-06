Milas'taki Kemerköy Termik Santrali güvende: 624 işçi tahliye edildi, yerleşim yerleri boşaltıldı

Muğla Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'de facianın eşiğinden dönüldü. Alevler, önceki akşam geniş bir alana ilerledi. Santralde çalışan 624 işçi tahliye edildi. Ören'den çok sayıda vatandaş, deniz yoluyla güvenli bölgelere ve Bodrum'a gönderildi.
Kısa sürede santralin tel örgülerine kadar ulaşan yangına yaklaşık 11 saat boyunca çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankerleriyle müdahale edildi. Alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi. Yangın sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı.
Stok sahalarındaki milyonlarca ton kömürün yanması halinde çevreye yoğun şekilde karbonmonoksit gazının yayılacağı ve zehirlenmeler alacağı iddiası ortaya atıldı.
Kemerköy Termik Santral'in çevresine kazılan hendekler ve TOMA'lar sayesinde büyük bir facia önlendi.
Başarıyla sonuçlanan planlı ve kontrollü tahliye çalışmaları neticesinde 624 çalışanı olan santralde yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.