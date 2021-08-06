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    Milas'taki Kemerköy Termik Santrali güvende: 624 işçi tahliye edildi, yerleşim yerleri boşaltıldı

    Alevlerin tehdit ettiği termik santral, alınan önlemler sonucu yanmaktan kurtuldu. Bahçeye kadar ulaşan yangına, ekipler 11 saat boyunca siper oldu! İşte yangın felaketinin detayları...

    Santral güvende

    Muğla Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'de facianın eşiğinden dönüldü. Alevler, önceki akşam geniş bir alana ilerledi. Santralde çalışan 624 işçi tahliye edildi. Ören'den çok sayıda vatandaş, deniz yoluyla güvenli bölgelere ve Bodrum'a gönderildi.


    Kısa sürede santralin tel örgülerine kadar ulaşan yangına yaklaşık 11 saat boyunca çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankerleriyle müdahale edildi. Alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi. Yangın sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı.


    Stok sahalarındaki milyonlarca ton kömürün yanması halinde çevreye yoğun şekilde karbonmonoksit gazının yayılacağı ve zehirlenmeler alacağı iddiası ortaya atıldı.




    Kemerköy Termik Santral'in çevresine kazılan hendekler ve TOMA'lar sayesinde büyük bir facia önlendi.

    Başarıyla sonuçlanan planlı ve kontrollü tahliye çalışmaları neticesinde 624 çalışanı olan santralde yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.



        Ören halkı gece boyunca sahil güvenlik tekneleriyle Bodrum'a taşındı.

        GÜNDE 1650 SORTİ
        Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hava unsurlarımız bugün (dün) toplamda 1650 sorti yaptılar" dedi.



        SKORSKY GÖREVDE
        Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi yakınlarında 4 gündür yoğunlaşan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale başlatıldı.
        Yangın söndürme helikopterlerine askeri helikopterle de (skorsky) eşlik edildi. Altına suyu taşıması için su sepeti (bambi) monte edilen askeri helikopterin yangında görev aldığı görüldü.




        BABASININ KIZI
        Şehit orman işçisinin kızı, Manavgat'taki yangın alanında gönüllere dokunuyor. Yangınzedelerin yardımına koşuyor.



            Antalya Gündoğmuş'ta 17 yıl önceki yangında 5 arkadaşıyla birlikte şehit olan orman işçisi Mevlüt Tansu'nun kızı Tansu Kaplan, babasının kızı olduğunu gösterdi. Gündoğmuş'tan her gün Manavgat'a giderek soğuk su, bisküvi, kek ve hijyen malzemelerini, evleri yanan vatandaşlar ile söndürme çalışmalarına katılanlara ulaştırıyor.

            Vatandaşlara moral vermeye çalışan Kaplan, "5 gündür günde sadece 3 saat uyuyorum. Her gün iş çıkışı 1 saat uzaklıktaki Manavgat'a gidip köy köy geziyorum. Hep birlikte inşallah başaracağız, buraları toparlayacağız" diyor.



            Mevlüt Tansu 2004'te şehit düştü.



            YUVAYI TERK ETMEDİ
            Manavgat Saraçlı Mahallesi'ndeki Aşağı Işıklar Camii'nin çevresindeki binalar yandı.




                Minareye yuva yapan bir çift leylek, alevlerden kaçmadı. Caminin yangında hasar almadığı anlaşıldı.



                CAN DOSTLARI
                Muğla'da yangınlarda 490 veteriner hekim ve 230'un üzerinde klinisyen gönüllü olarak hizmet veriyor. Ekipler, can dostları tedavi ediyor.
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                Haberler Yaşam Milas'taki Kemerköy Termik Santrali güvende: 624 işçi tahliye edildi, yerleşim yerleri boşaltıldı