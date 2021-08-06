Kırmızı (kanlı) ay tutulması ne zaman? Güneş tutulması ne zaman olacak? 6 Ağustos bugün hava neden kırmızı, sarı ve turuncu?

Kanlı ay tutulması ne zaman? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanlı ay Bu sabah sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gökyüzünde kırmızı ay göründüğü iddia ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar, kanlı Ay tutulması ne zaman sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Kırmızı ay tutulması ne zaman? Güneş tutulması ne zaman olacak? Kanlı ayın burçlara etkisi ne? İşte konu hakkında detaylar!
KANLI AY NEDİR?
NASA'ya göre Tam Ay tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanıyor.
NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diye ekliyor.
Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya "Kanlı Ay tutulması" da deniliyor.
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN 2021?
Kanlı Ay ya da Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da adlandırılan Ay tutulması bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. Bu yılın tek tam ay tutulması olması özelliği ile de biliniyor. Öte yandan uzmanlar tutulmanın çıplak gözle izlenilebileceği de açıkladı.