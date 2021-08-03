İstanbul'da 19 yaşındaki genç hesaba itiraz etti öldürdüler (Yaşam haberleri)

Bir ailenin evine ateş düşüren trajedi, önceki gün Sarıyer'de meydana geldi. 19 yaşındaki Nuh Koç, arkadaşlarıyla bara gitti. Genç burada sabaha kadar arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp eğlendi. Gençler istemediği halde çalışanlar hesabı getirdi. O anda sözlü tartışma yaşandı. Sonra yüklü gelen hesabı ödeyen gençler, mekanın yazıhanesine çıktı itiraz etti. Önce öldüresiye dövülen Nuh Koç, sonra silahla göğsünden ve kasığından vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay sonrası çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
KIZINI ÖLDÜRDÜ İNTİHAR ETTİ
İstanbul Esenler'de 22 Temmuz'da üniversite öğrencisi 20 yaşındaki öz kızı Zeynep'i boğarak öldürdükten sonra bileklerini kesip intihara kalkışan ve evini ateşe veren baba Hamdin Üzbaş (40) cezaevine gönderilmişti. Baba, hastanedeki tedavisinin ardından polise verdiği ilk ifadesinde iddiaya göre "Kızımla aynı kafede çalışıyorduk. Orada tartışmıştık, eve geldik, alkol aldım" demişti. Üzbaş dün, Metris Cezaevi'nde bileklerini keserek hayatına son verdi.
BAYRAMDA VURULDU 5 GÜN SONRA ÖLDÜ
Avcılar'da, Mehmet Ali Şahin, otomobilnin önünü kesen bir kişi tarafından vuruldu, 5 gün sonra öldü. Cinayeki farklı suçlardan 23 kayıtları olan B.B. ve K.B. kardeşlerin gerçekleştirdiğini belirlendi. Polis, iki kardeşi yakalamaya çalışıyor.