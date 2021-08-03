İstanbul'da 19 yaşındaki genç hesaba itiraz etti öldürdüler (Yaşam haberleri)

EYMEN'İ KİM VURDU

İstanbul Sultangazi'de sokaktaki düğünde ateş eden magandanın kurşunu, balkondaki Eymen Avcı'ya (8) isabet etti. Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözayaşlı anne Sultan Avcı, "Yeni taşınmıştık. Babası yoktu zaten benim ciğerim yanıyor, anlatamam. Oğlumun sırası boş kaldı. Düğünleri batsın. Ateş açan kişi 'polisim' diyor. Yalvardım yakardım telefon numarasını vermedi. Ama o katili görsem tanırım. Benim talebim suçlular en ağır cezayı alsınlar" diye feryat etti.