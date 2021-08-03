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    İstanbul'da 19 yaşındaki genç hesaba itiraz etti öldürdüler (Yaşam haberleri)

    İstanbul’da arkadaşlarıyla birlikte bir bara giden 19 yaşındaki Nuh Koç, iddiaya göre çıkan hesap kavgasında silahla göğsünden vurularak öldürüldü. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına aldı.

    Hesaba itiraz etti öldürdüler

    Bir ailenin evine ateş düşüren trajedi, önceki gün Sarıyer'de meydana geldi. 19 yaşındaki Nuh Koç, arkadaşlarıyla bara gitti. Genç burada sabaha kadar arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp eğlendi. Gençler istemediği halde çalışanlar hesabı getirdi. O anda sözlü tartışma yaşandı. Sonra yüklü gelen hesabı ödeyen gençler, mekanın yazıhanesine çıktı itiraz etti. Önce öldüresiye dövülen Nuh Koç, sonra silahla göğsünden ve kasığından vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay sonrası çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

    KIZINI ÖLDÜRDÜ İNTİHAR ETTİ
    İstanbul     Esenler'de 22 Temmuz'da üniversite öğrencisi 20 yaşındaki öz kızı Zeynep'i boğarak öldürdükten sonra bileklerini kesip intihara kalkışan ve evini ateşe veren baba Hamdin Üzbaş (40) cezaevine gönderilmişti. Baba, hastanedeki tedavisinin ardından polise verdiği ilk ifadesinde iddiaya göre "Kızımla aynı kafede çalışıyorduk. Orada tartışmıştık, eve geldik, alkol aldım" demişti. Üzbaş dün, Metris Cezaevi'nde bileklerini keserek hayatına son verdi.

    BAYRAMDA VURULDU 5 GÜN SONRA ÖLDÜ
    Avcılar'da,     Mehmet Ali Şahin, otomobilnin önünü kesen bir kişi tarafından vuruldu, 5 gün sonra öldü. Cinayeki farklı suçlardan 23 kayıtları olan B.B. ve K.B. kardeşlerin gerçekleştirdiğini belirlendi. Polis, iki kardeşi yakalamaya çalışıyor.

        ÖĞRETMENDEN ACI HABER
        İzmir'de         görev yaparken, tatil için gittiği Kahramanmaraş'ta evinden yürüyüş için çıkan öğretmen Emine Gökkız, kayboldu. 4 gün sonra 2 çocuk annesi, ormanlık alanda cansız bulundu. Gökkız'ın nasıl öldüğü araştırılıyor.

        VAKA SAYISI 22 BİN 898
        Türkiye'de         son 24 saatte 270 bin 426 Covid-19 testi yapıldı. 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı. 91 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 947 oldu.

        191.1 MİLYON DEVRETTİ
        Çılgın Sayısal Loto'da 6+JOKER bilen olmayınca 191 milyon 131 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 126'şar, 4 bilenler bin 732'şer, 3 bilenler 114'er, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

            2 TALİHLİYE 423'ER BİN
            On Numara'da 10 bilen 2 kişi, 423'er bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 941'er, 8 bilenler 289'ar, 7 bilenler 51'er, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 7'şer lira alacak.

            YÜRÜ BE BELMA
            Bosna'da             doğuştan kemik kaynanama hastalığı (Konjenital Tibia Psödoartrozu) nedeniyle bacağı kesilme aşamasına gelen Belma Muratoviç (17), Türkiye'de şifa buldu. Genç kız Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan başarılı bir ameliyatın ardından yürümeye başladı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy "Kızımız, kemikte meydana gelmiş olan ileri derecedeki şekil bozukluğunun düzeltilmesini içeren bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Hastamıza, ülkesinde ameliyat olamayacağı hatta bacağının kesilmesi gerektiği söylenmiş" dedi. Bosnalı genç kız ise "Bacağımın kesileceğini öğrenince çare aradım. İyi ki Türkiye'ye gelmişim" dedi.

            EYMENKİM VURDU
            İstanbul             Sultangazi'de sokaktaki düğünde ateş eden magandanın kurşunu, balkondaki Eymen Avcı'ya (8) isabet etti. Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözayaşlı anne Sultan Avcı, "Yeni taşınmıştık. Babası yoktu zaten benim ciğerim yanıyor, anlatamam. Oğlumun sırası boş kaldı. Düğünleri batsın. Ateş açan kişi 'polisim' diyor. Yalvardım yakardım telefon numarasını vermedi. Ama o katili görsem tanırım. Benim talebim suçlular en ağır cezayı alsınlar" diye feryat etti.

                ZİPLİNE HEYECANI
                Karadeniz                 Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'ndaki işletmeler, yoğun ilgi gören zipline ile konuklarına farklı bir aktivite imkanı sunuyor. Ziyaretçiler, 75 metre yükseklikte, 200 metre uzunluktaki zipline ile doğal güzellikleri yukardan görme imkanı buluyor. İşletme sahibi Muhammet Sual, "Özellikle Çin, Afrika, Amerika ve Avrupa'lı turistler, zipline yapmak için Ayder'i ziyaret ediyor" dedi.
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                'Global Call Help Turkey' maskesi düştü
                Haberler Yaşam İstanbul'da 19 yaşındaki genç hesaba itiraz etti öldürdüler (Yaşam haberleri)