Yeni ayın gelmesinin hemen ardından sigara ve alkol fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı akıllarda yer edinmeye başlamıştı. Son saatlerde sosyal medyada pek çok kişi fiyatlara zam yapılacağı konusunda iddialar ortaya attı. Peki, sigara ve alkol zammı var mı? Ağustos 2021 sigara ve alkol zammı olacak mı? Fiyatlar ve fiyat listesi belli oldu mu? İşte detaylar...

SİGARA VE ALKOL ZAMMI VAR MI?

Sigara ve alkol zammı olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği taktirde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte fiyat listesi;

İşte Ağustos 2021 güncel sigara fiyat listesi;