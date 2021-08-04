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    • Yaşam
    • 04.08.2021 19:10
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    • 04.08.2021 19:11
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    Sigara ve alkol zammı var mı? Ağustos 2021 sigara ve alkol zammı olacak mı? Fiyatlar ve fiyat listesi...

    Ağustos ayının gelmesiyle birlikte sigara ve alkol fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Sosyal medyada özellikle son saatlerde alkol fiyatlarına zam yapıldığı iddia ediliyor. Konu hakkında yapılan son açıklamalar ise takip edilmeye başlandı. Peki, sigara ve alkol zammı var mı? Ağustos 2021 sigara ve alkol zammı olacak mı? Fiyatlar ve fiyat listesi duyuruldu mu? İşte merak edilenler...

    Sigara ve alkol zammı var mı?

    Yeni ayın gelmesinin hemen ardından sigara ve alkol fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı akıllarda yer edinmeye başlamıştı. Son saatlerde sosyal medyada pek çok kişi fiyatlara zam yapılacağı konusunda iddialar ortaya attı. Peki, sigara ve alkol zammı var mı? Ağustos 2021 sigara ve alkol zammı olacak mı? Fiyatlar ve fiyat listesi belli oldu mu? İşte detaylar...

    SİGARA VE ALKOL ZAMMI VAR MI?

    Sigara ve alkol zammı olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği taktirde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    İşte fiyat listesi;

    İşte Ağustos 2021 güncel sigara fiyat listesi;

    JTI

    Winston Slender: 15 TL
    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
    Winston: 16 TL
    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL
    Camel: 15 TL
    Monte Carlo Slender: 14 TL
    Monte Carlo: 14,5 TL
    LD: 14 TL

        Philip Morris

        Marlboro Edge: 16 TL

        Marlboro Touch: 17 TL

        Marlboro: 18 TL

        Muratti: 16 TL

        Muratti Blu: 15 TL

        Parliament: 18,50 TL

        Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

        Lark: 15 TL

        Chesterfield: 14,50 TL

        Chesterfield Mode: 14 TL

        L&M: 14,00 TL

        British American Tobacco

        Kent: 15 TL

        Kent D-Range: 15 TL

        Kent Swicth: 16 TL

        Kent N-Range: 18 TL
            İşte YAŞ kararları
            Haberler Yaşam Sigara ve alkol zammı var mı? Ağustos 2021 sigara ve alkol zammı olacak mı? Fiyatlar ve fiyat listesi...