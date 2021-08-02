Staj defteri nasıl doldurulur? Staj defteri nedir, nereden alınır? Dikkat edilmesi gereken yazım kuralları…

Ancak cumartesi günü resmi çalışma günü kabul edilen işletmelerde yapılan stajlarda cumartesi günü staj süresine dahil edilir (Öğrenci cumartesi gününün resmi çalışma günü olarak kabul edildiğini belgelendirmelidir). Stajların güz ve bahar yarıyılları dışında yaz dönemlerinde yapılması esastır.

Staj defterinde yapılan iş sayfalarında ilk olarak kurumun genel bir tanıtımı yapılmalıdır. Hangi sektörde yer aldığı, kuruluş tarihi, çalışan sayısı, kurum içi departmanlar vb. bilgilere yer verilmelidir. İkinci olarak sizin hangi birimde ve kimlerle çalıştığınızı yazmanız gerekmektedir. Ek olarak, kurum ile ilgili önemli gördüğünüz hususlara da değinebilir.



Staj döneminde çalıştığınız birimde yapılan işlerin rutin olması ve sık sık tekrara düşülmesi halinde yapılan iş sayfasına aynı işi yazmamaya özen göstermeli, çalıştığınız birimle ilişkisi bulunan diğer birimlerde de hangi işlerin yapıldığını öğrenmeye çalışarak, staj süresince kazandığınız diğer bilgi ve tecrübeler de aktarılmaya çalışılmalıdır.

Staj defterinizin son iş gününü doldururken o gün içinde yaptığınız işleri ve genel bir değerlendirme yaparak stajın size kattığı bilgi ve deneyimleri aktarmanız gerekmektedir.

Üniversitede aldığınız teorik derslerden staj süresince nasıl faydalanıldığı hususuna ayrıca değinilebilir.

Staj defterinin yapılan iş sayfaları, stajdan sorumlu amiriniz tarafından kontrol edilmeli, her bir sayfanın alt kısmında kontrol yazan yere ismini yazmalı ve imzasını atmalıdır.

Kurum yetkilisinin sadece iletişim bilgilerinin ve öğrencinin fotoğrafının yer aldığı iç kapak sayfasını onaylaması yeterlidir. Bu sayfada yetkilinin ismi, imzası ve işyerinin kaşesi yer almalıdır.