İstanbul'da akıllara durgunluk veren hırsızlık! Alçılı kolunu bakın ne için kullandı

Küçükçekmece'de park halinde bir otomobilin camını kolundaki alçıyla kırarak 1 milyon liralık çek ve diz üstü bilgisayarın bulunduğu çantayı çalan şüpheli gözaltına alındı.



Polis ekipleri, geçtiğimiz cumartesi günü saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde park halindeki otomobilin sağ arka kapı camını kırarak diz üstü bilgisayar ve 1 milyon lira olarak düzenlenmiş çekin bulunduğu çantanın çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheliden S.Y. (27)'yi dün Halkalı Merkez Mahallesi'nde gözaltına aldı.