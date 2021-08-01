Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli okçu Mete Gazoz Tokyo Olimpiyatları finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu ve ülkemizi gururlandırdı. Sevinç konuşması yaparken zorlanması dikkat çekti peki hastalığı nedir? İşte hayatına dair bilgiler…
METE GAZOZ'UN HASTALIĞI NEDİR?
Olimpiyat şampiyonluğu sonrası duygu ve düşüncelerini mikrofonlara aktaran Mete Gazoz'un konuşma esnasında zorlandığı seyircinin ve sevenlerinin dikkatinden kaçmadı. Peki hastalığı var mı? Konuyla ilgili Mete Gazoz ve ailesinden bir bilgi paylaşılmadı fakat genç sporcuda basit bir "Akıcılık bozukluğu" (Kekemelik/Hızlı Konuşma) olduğu düşünülüyor.
OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ KİMDİR?
8 Haziran 1999 doğan Mete Gazoz İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürüyor.
Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi.
Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.
17 yaşındaki okçu, 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu.