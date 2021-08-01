Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.08.2021 12:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.08.2021 12:33
    ABONE OL

    Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan sorular arasında Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Yer alıyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları final maçında şampiyonluğu elde eden milli okçu Mete Gazoz’un yaptığı konuşmada zorlandığını fark eden vatandaşlar hastalığı hakkında ve hayatına dair tüm detayları merak etmeye başladı. Peki Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Mete Gazoz'un hastalığı nedir?

    Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli okçu Mete Gazoz Tokyo Olimpiyatları finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu ve ülkemizi gururlandırdı. Sevinç konuşması yaparken zorlanması dikkat çekti peki hastalığı nedir? İşte hayatına dair bilgiler…

    METE GAZOZ'UN HASTALIĞI NEDİR?

    Olimpiyat şampiyonluğu sonrası duygu ve düşüncelerini mikrofonlara aktaran Mete Gazoz'un konuşma esnasında zorlandığı seyircinin ve sevenlerinin dikkatinden kaçmadı. Peki hastalığı var mı? Konuyla ilgili Mete Gazoz ve ailesinden bir bilgi paylaşılmadı fakat genç sporcuda basit bir "Akıcılık bozukluğu" (Kekemelik/Hızlı Konuşma) olduğu düşünülüyor.

    OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ KİMDİR?

    8 Haziran 1999 doğan Mete Gazoz İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürüyor.

    Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi.

    Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.
    17 yaşındaki okçu, 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu.

        Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi. Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı van den Berg'e 3-7 yenilerek elendi.

        Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz karışık takımda Tokyo 2020'yi 4. tamamladı. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu.

        Erkekler Bireysel·Okçuluk kategorisinde İtalyan rakibini 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinde ilk Altın madalyanın sahibi oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü zamda
        Haberler Yaşam Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli?