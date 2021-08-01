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    • Yaşam
    • 01.08.2021 11:22
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    • 01.08.2021 11:28
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    Kemerburgaz kent ormanına giriş yasak mı? Kemerburgaz ormanına nasıl gidilir, piknik ve mangal serbest mi?

    Gündemde vatandaşlar sıklıkla Kemerburgaz kent ormanına giriş yasak mı? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle hafta sonları ailesiyle dinlenmek, doğayla başbaşa olmak isteyenler yakın yerlerdeki ormanlara gidip gidemeyeceklerini merak eder oldu. Son günlerde pek çok ilde üst üste çıkan yangınlar nedeniyle İstanbul Valiliği’nden de konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Peki Kemerburgaz ormanına nasıl gidilir, piknik ve mangal serbest mi?

    takvim.com.tr
    Kemerburgaz kent ormanına giriş yasak mı?

    Kemerburgaz kent ormanına giriş yasak mı? Kemerburgaz ormanına nasıl gidilir, piknik ve mangal serbest mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Özellikle hafta sonları doğa keyfi yapmak isteyenler tarafından ormanlık alanlara giriş ile ilgili son gelişmeler merakla araştırılıyor. Peki Kemerburgaz ormanına giriş serbest mi? İşte İstanbul Valiliği açıklamaları...

    KEMERBURGAZ KENT ORMANINA GİRİŞ YASAK MI?

    Kemerburgaz Kent Ormanı 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında kapalı olacak.

    İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İstanbul ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır." ifadelerine yer verildi.

    İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul'da orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

        Açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İstanbul sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlarda uygulanacak kararlar şöyle:

        "İstanbul ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.

        Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

        Orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.
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