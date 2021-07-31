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    Yangını söndürmek için su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'den geriye 8 yaşındaki kızı Melisa kaldı! 83 milyona emanet

    Ölümü göze alıp alevlerin arasına daldı. Yangın söndürme ekiplerine su dağıttı. Fakat kendisi de ateşin ortasında kaldı. Geride 8 yaşındaki kızı Melisa’yı bıraktı.

    83 milyona emanet

    Şahin Akdemir Marmaris'te söndürme çalışmasına gönüllü katıldı. Motosikletiyle ekiplere gün boyu su, ayran taşıdı fakat kaza yaptı ateşten kurtulamadı. 25 yaşındaki Şahin'in fedakarlığı dünyada yankılandı.

    Bir anda milyonlarca mesaj yankılandı: Gözün açık gitmesin şehidim melisa artık bizim kızımız.

    SON MESAJI
    Şahin Akdemir, dün son seferine çıkarken şu mesajı yayınlamıştı: Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin.

    YANMIŞ KİMLİĞİ
    Şahin Akdemir'in öldüğü noktaya ulaşan ekipler, yarısı yanmış kimliğini bulup ailesine teslim etti.

    Baba Durali Akdemir, oğlunun askerde mayın saldırısına uğradığını ancak hafif atlattığını söyledi.

    TÜRKİYE KENETLENDİ
    AJDA PEKKAN:     ÇOK ÜZGÜNÜM

    YILMAZ ERDOĞAN: AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA DESTEK OLACAĞIZ

    TÜRKAN ŞORAY: ÇOK ÜZÜCÜ

    HAKAN ALTUN: ALLAH AŞKINA BİR ŞEYLER YAPIN

    GÜLŞEN: İNANILMAZ BİR FACİA

    CÜNEYT ARKIN: ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN

    NOTLAR
    Manavgat, Gazipaşa, Akseki, Adana, Osmaniye, Marmaris ve Silifke'de yangınlar dün de 11 noktada sürdü.
    6 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1080 arazöz, 660 iş makinesi ve 4 bin personel yangınla mücadele etti.
    Sercan Bayat, evi ile birlikte onlarca hayvanını yangında kaybetti. Alevlerin arasında doğan oğlağa ise 'Mucize' adını verdi.
    Dumandan etkilenip bayılan Alman turisti orman işçileri kurtardı.

        KALBİMİZ EGE'DE KALDI
        Ege ve Akdeniz'den yükselen alevler, Türkiye'nin yüreğini yaktı. Yakınlarını, evlerini ve hayvanlarını kaybedenlerin döktüğü yaşlar herkesi ağlattı. 83 milyon, her zorlukta olduğu gibi yine kenetlenmeyi başardı. 81 ilden, afet bölgelerine yardım yağdı. Yok olan ormanların yeniden inşası için de binlerce fidan bağışı yapıldı.

        Türkiye, Ege ve Akdeniz'de yaşanan orman yangınlarıyla sarsıldı. Çarşamba günü Antalya Manavgat'ta başlayan yangın, tüm Akdeniz ve Ege'ye yayıldı. Adana Kozan, Osmaniye ve Mersin'den sonra Muğla'dan da alevler yükselmeye başladı. Söndürme çalışmalarına 6 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1080 arazöz, 60 iş makinesi-dozer ve 4 bin 110 personel katıldı. 85 orman yangınından 74'ü kontrol altına alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ihtiyaç sahiplerine 30 milyon TL'lik destek verileceğini açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 500 kişilik yardım ekibinin en kısa sürede Türkiye'de olacağını söyledi. Alevlerin yok ettiği ormanlara ağaç dikilmesi için kampanya başlatıldı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen kampanyaya yurdun dört bir yanından destek yağdı.
        EMRE YÜCEL

        HER ŞEYİM KÜL OLDU
        Alevler         Adana Kozan'ı da sardı. Yangında evini kaybeden Cumali Yüce, "20 yıllık birikimim gitti. Yandı, kül oldu" diyerek ağladı. Felaketten canını zor kurtaran Fatma Okutan ise yanmış evini görünce gözyaşlarını tutamadı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Ülkenin dört bir yanını yemyeşil yapacağız. İlk etapta 5 bin fidan ile biz de destekte bulunacağız.
        Nevşehir Belediyesi: Biz biriz ve büyük bir aileyiz... Yemyeşil yarınlar için 20 bin adet fidan bağış yapıyoruz.
        Sivas Belediyesi: Yangın bölgelerine 10 bin fidan bağışında bulunuyoruz.
        Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Bu cennet vatan bizim. 20 bin fidan bağışlayacağımızı ilan ediyoruz.
        Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Manavgat'ı eskisinden daha yeşil yapmak için gün birlik olma günü. 5 bin fidanla ciğerlerimize nefes olmak için desteğe hazırız.
        Adana Demirspor: Kampanyamızı 10 bin fidan bağışıyla başlatıyoruz.
        Erzurumspor: Bin 968 adet fidan desteğine hazırız.
        Mesut Özil: Bin fidanla bu güzel harekete destek oluyorum.
        Caner Erkin: Bin fidanla ben de destek oluyorum.
        Arda Turan: Bin fidan ek olarak kendim eşim ve çocuklarım adına bin 905'er fidan bağışlıyorum.
        Taylan Antalyalı: Bin fidanın üstüne ligde Galatasaray'ın atacağı her gol için 10 fidan daha bağışlıyorum.
        Fenerbahçe Spor Kulübü: 19 bin 070 fidan bağışlıyoruz.

        ACIMIZ ORTAK
        Başak Dizer: Yangınla mücadele eden herkese Allah kolaylık versin.
        Gülben Ergen: Üç oğlum adına iki bin fidan bağışı yaptım.
        Kaan Sekban: 9 Ağustos'taki Harbiye gösterimin tüm gelirini TEMA vakfına bağışlıyorum.
        Engin Altan Düzyatan: İçimiz yanıyor.
        Ebru Gündeş: Şehirlerimiz yanıyor, ülkemiz yanıyor, içimiz yanıyor.
        Birce Akalay: Kalbim Manavgat'ta...

        TÜRKİYE'NİN MUCİZESİ...
        YÜREKLERİ yakan alevlerden bir 'mucize' haberi de geldi. Antalya Manavgat'ın Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Sercan Bayat, yangında evini, ahırını, arabasını, bazı küçük ve büyükbaş hayvanlarını kaybetti.

        Tahliye edilen evine 3-4 saat sonra dönen Bayat, yanmış toprakların arasından bir oğlak sesi işitti. Yangında doğan oğlağa Mucize adını verdi.
            Türkiye'nin kederi bizim kederimiz
            Haberler Yaşam Yangını söndürmek için su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'den geriye 8 yaşındaki kızı Melisa kaldı! 83 milyona emanet