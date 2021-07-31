Yangını söndürmek için su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'den geriye 8 yaşındaki kızı Melisa kaldı! 83 milyona emanet

Şahin Akdemir Marmaris'te söndürme çalışmasına gönüllü katıldı. Motosikletiyle ekiplere gün boyu su, ayran taşıdı fakat kaza yaptı ateşten kurtulamadı. 25 yaşındaki Şahin'in fedakarlığı dünyada yankılandı.
Bir anda milyonlarca mesaj yankılandı: Gözün açık gitmesin şehidim melisa artık bizim kızımız.
SON MESAJI
Şahin Akdemir, dün son seferine çıkarken şu mesajı yayınlamıştı: Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin.
YANMIŞ KİMLİĞİ
Şahin Akdemir'in öldüğü noktaya ulaşan ekipler, yarısı yanmış kimliğini bulup ailesine teslim etti.
Baba Durali Akdemir, oğlunun askerde mayın saldırısına uğradığını ancak hafif atlattığını söyledi.
TÜRKİYE KENETLENDİ
AJDA PEKKAN: ÇOK ÜZGÜNÜM
YILMAZ ERDOĞAN: AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA DESTEK OLACAĞIZ
TÜRKAN ŞORAY: ÇOK ÜZÜCÜ
HAKAN ALTUN: ALLAH AŞKINA BİR ŞEYLER YAPIN
GÜLŞEN: İNANILMAZ BİR FACİA
CÜNEYT ARKIN: ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN
NOTLAR
Manavgat, Gazipaşa, Akseki, Adana, Osmaniye, Marmaris ve Silifke'de yangınlar dün de 11 noktada sürdü.
6 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1080 arazöz, 660 iş makinesi ve 4 bin personel yangınla mücadele etti.
Sercan Bayat, evi ile birlikte onlarca hayvanını yangında kaybetti. Alevlerin arasında doğan oğlağa ise 'Mucize' adını verdi.
Dumandan etkilenip bayılan Alman turisti orman işçileri kurtardı.