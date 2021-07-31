Yangını söndürmek için su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'den geriye 8 yaşındaki kızı Melisa kaldı! 83 milyona emanet

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Ülkenin dört bir yanını yemyeşil yapacağız. İlk etapta 5 bin fidan ile biz de destekte bulunacağız.

Nevşehir Belediyesi: Biz biriz ve büyük bir aileyiz... Yemyeşil yarınlar için 20 bin adet fidan bağış yapıyoruz.

Sivas Belediyesi: Yangın bölgelerine 10 bin fidan bağışında bulunuyoruz.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Bu cennet vatan bizim. 20 bin fidan bağışlayacağımızı ilan ediyoruz.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Manavgat'ı eskisinden daha yeşil yapmak için gün birlik olma günü. 5 bin fidanla ciğerlerimize nefes olmak için desteğe hazırız.

Adana Demirspor: Kampanyamızı 10 bin fidan bağışıyla başlatıyoruz.

Erzurumspor: Bin 968 adet fidan desteğine hazırız.

Mesut Özil: Bin fidanla bu güzel harekete destek oluyorum.

Caner Erkin: Bin fidanla ben de destek oluyorum.

Arda Turan: Bin fidan ek olarak kendim eşim ve çocuklarım adına bin 905'er fidan bağışlıyorum.

Taylan Antalyalı: Bin fidanın üstüne ligde Galatasaray'ın atacağı her gol için 10 fidan daha bağışlıyorum.

Fenerbahçe Spor Kulübü: 19 bin 070 fidan bağışlıyoruz.

ACIMIZ ORTAK

Başak Dizer: Yangınla mücadele eden herkese Allah kolaylık versin.

Gülben Ergen: Üç oğlum adına iki bin fidan bağışı yaptım.

Kaan Sekban: 9 Ağustos'taki Harbiye gösterimin tüm gelirini TEMA vakfına bağışlıyorum.

Engin Altan Düzyatan: İçimiz yanıyor.

Ebru Gündeş: Şehirlerimiz yanıyor, ülkemiz yanıyor, içimiz yanıyor.

Birce Akalay: Kalbim Manavgat'ta...

TÜRKİYE'NİN MUCİZESİ...

YÜREKLERİ yakan alevlerden bir 'mucize' haberi de geldi. Antalya Manavgat'ın Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Sercan Bayat, yangında evini, ahırını, arabasını, bazı küçük ve büyükbaş hayvanlarını kaybetti.

Tahliye edilen evine 3-4 saat sonra dönen Bayat, yanmış toprakların arasından bir oğlak sesi işitti. Yangında doğan oğlağa Mucize adını verdi.