Türk 'Pınar'ı çağlıyor

Pınar Atalay ile haber programcılığında büyük atılım bekleyen RTL televizyonu, ünlü moderatörün 1 Ağustos'tan itibaren göreve başlayacağını duyurdu.
BÜYÜK GÜN GELIYOR
Görevine haber programı sunmakla başlayacak olan Atalay, 29 Ağustos'ta ntv ile ortak yayınlanacak seçim programında, Peter Kloeppel ile birlikte 26 Eylül'de gerçekleşecek genel seçimde başbakan adayı olan Armin Laschet (CDU-CSU), Olaf Scholz (SPD) ve Annalena Baerbock'i (Yeşiller) konuk edecek. Program 22.15'ten itibaren yayına girecek.
BÜYÜK GÜN GELIYOR
Görevine haber programı sunmakla başlayacak olan Atalay, 29 Ağustos'ta ntv ile ortak yayınlanacak seçim programında, Peter Kloeppel ile birlikte 26 Eylül'de gerçekleşecek genel seçimde başbakan adayı olan Armin Laschet (CDU-CSU), Olaf Scholz (SPD) ve Annalena Baerbock'i (Yeşiller) konuk edecek. Program 22.15'ten itibaren yayına girecek.