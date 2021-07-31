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    Türk 'Pınar'ı çağlıyor

    ARD’den RTL televizyonuna transfer olan Pınar Atalay, yarın yeni kanalında ekrana gelecek. Atalay’ın ilk yayın konukları ise başbakan adayları olacak.

    Türk 'Pınar'ı çağlıyor
    Pınar Atalay ile haber programcılığında büyük atılım bekleyen RTL televizyonu, ünlü moderatörün 1 Ağustos'tan itibaren göreve başlayacağını duyurdu.

    BÜYÜK GÜN GELIYOR
    Görevine haber programı sunmakla başlayacak olan Atalay, 29 Ağustos'ta ntv ile ortak yayınlanacak seçim programında, Peter Kloeppel ile birlikte 26 Eylül'de gerçekleşecek genel seçimde başbakan adayı olan Armin Laschet (CDU-CSU), Olaf Scholz (SPD) ve Annalena Baerbock'i (Yeşiller) konuk edecek. Program 22.15'ten itibaren yayına girecek.
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