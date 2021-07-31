Sarıyer'de sürücü fren yerine gaza basınca otomobil denize uçtu

"SUYA ATLAYIP SÜRÜCÜYÜ MERDİVENLERDEN ÇIKARDIK"

Görgü tanıklarından Mertcan Yüksel ise, "Buradan geliyordu, herhalde dönmeye çalışıyordu, oradan bu taraftan çıkacaktı. Araba birden bire geri geri geldi, suya düştü. O sırada bütün cankurtaran arkadaşlarla birlikte abiye doğru koştuk. Suya atladık, sürücüyü merdivenlerden çıkarttık. Araba hala suyun altında. Merdivenlerden adamı çıkarttık, zaten şoktaydı" diye konuştu. Akın Aydın ise, "Biz burada yüzüyorduk, gri bir araba geldi buraya ama bayağı hızla geldi. Sonra bir anda suya doğru düştü" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.