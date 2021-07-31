Sarıyer'de sürücü fren yerine gaza basınca otomobil denize uçtu

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Büyük Liman'da bulunan Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'ne ait rıhtımda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 34 DEJ 849 plakalı otomobilin sürücüsü rıhtım üzerinde manevra yaparak geri dönmek istedi. Bu sırada hafif geri giden otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basması ile hızla rıhtımdan denize uçtu.
O sırada plajda yüzenler ve cankurtaranlar sürücünün yardımına koştu. Sürücü denizin dibine doğru batan otomobilin açık olan camından çıkıp yüzerek rıhtımın demir merdivenlerine tutunarak bekledi. Yetişen vatandaşlar sürücüyü merdivenlerden yukarı çıkardı. Otomobilin denize uçmasının ardından sürücüye yardım etmek için denize atlayan çevredekiler cep telefonu kamerasına yansıdı. Denize uçan otomobilin sürücüsünün Kıyı Emniyet Müdürlüğü personeli bir dalgıç olduğu ve bu sayede suya gömülen otomobilden çıkıp yüzerek kenara gelebildiği öğrenildi.
Otomobili çıkarmak için olay yerine vinç ve dalgıçlar geldi. Dalgıçlar yaptıkları hazırlığın ardından denize dalarak suyun altındaki otomobili halatlarla bağladı. Ardından otomobil vinç yardımı ile çekilerek denizden çıkarıldı.