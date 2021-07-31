Bir öldü üç yaşattı

Çanakkale'de yaşayan Emre Deniz Çetinkaya, daha 13 yaşındaydı. 10 gün önce ailesiyle gittiği denizde bir anda akıntıya kapıldı. Hastaneye kaldırıldı. 10 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi, ancak kurtarılamadı. Ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Emre'nin böbrekleri Bursa'ya, karaciğeri ise Antalya'ya yollandı. Üç hastayı hayata bağladı. Acılı baba İsmail Çetinkaya, "10 gün, bir ömür gibi geldi. Eşimle oğlumuzun organlarını bağışladık. Emre'm de böyle isterdi" açıklaması yaptı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN