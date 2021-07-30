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    Kaza yapan Tiktok fenomeni Meltem Demirbaş'ın telefonu çalındı

    TİKTOK fenomeni Meltem Demirbaş, Şişli'de motosikletiyle kaza yaptı. Eşyası yola dağıldı. Acı içinde yardım beklerken ikinci şoku yaşadı. Bir genç telefonunu alarak kaçtı.

    Tiktok soygun
    TİKTOK fenomeni Meltem Demirbaş, Şişli'de motosikletiyle kaza yaptı. Eşyası yola dağıldı. Acı içinde yardım beklerken ikinci şoku yaşadı. Bir genç telefonunu alarak kaçtı.



    ARI TERAPİ CAN ALDI
    Zeytinburnu'nda romatizmalı Bülent Erdem, ağrıları için 'Arı terapisi'ne girdi. Son seansta arı sokması nedeniyle can verdi.



    EYVAH KUZEY
    Bursa'da 6 yaşındaki Kuzey, üçüncü kat balkonundan yere düşerek öldü. Tek çocuklarını kaybeden Esengül- Kenan İlhan çifti, kahroldu.

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    Bu kez orman yangını haberi Muğla'dan
    Haberler Yaşam Kaza yapan Tiktok fenomeni Meltem Demirbaş'ın telefonu çalındı