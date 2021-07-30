İstanbul Beyoğlu'ndan akrabalar birbirlerine girdi! "Ölmemek için öldürdüm"

İstanbul Beyoğlu'nda kısa süre önce evlenen Berk Giray ve Hacer Giray çifti sorun yaşamaya başladı. Geçtiğimiç Pazar günü evden ayrılan Hacer Giray, dayısının evine gitti. 2 gün önce eşiyle tekrar barışmak isteyen damat Enes Berk Giray ise yanına babası Hulusi Giray ve kuzeni Burak Giray'ı alarak Hacer Giray'ın evinde bir barışma toplantısına katıldı.

Ancak gelinin babası Mürsel Ağrı'nın evin önüne gelmesi, barış yemeğini başlamadan bitirdi. İki taraf da silahına sarıldı, Mürsel Ağrı bacağından vurulmasına rağmen damadı Berk Giray'ı, dünürünü ve damadın kuzenini vurarak öldürdü. Olay anında yaralanan Beytullah Akçay da 12 saat sonra hayatını kaybetti.



Mürsel Ağrı, silah tutkusuyla biliniyordu. İşte bu tutku, onun katliam yapmasına neden oldu.

Suçunu itiraf eden Mürsel Ağrı, "Kavgaları yatıştırmak için dünürümle buluştuk. Ancak sonra gençlerin kavga ettiği yere gittiklerinde dünürüm silah çekerek ateş etmeye başladı. Akrabalarımın vurulduğunu görünce, beni de öldüreceğini düşünüp ruhsatlı silahımı çıkartarak ateş etmeye başladım. Ancak ölmemek için öldürdüm" dedi.



İşte Mürsel Ağrı'nın katliam yaptığı o an...