Beşiktaş’tan Galatasaray’a Rosier göndermesi!

GALATASARAY'A GÖNDERME

Galatasaray'ın kendisine yaptığı daha yüksek maaşlı teklifi reddeden ve Beşiktaş'ı seçen Rosier'in "Bazı anlar paradan değerlidir" ifadelerinin de yer aldığı transfer videosunda Fransız yıldızın geçen sezon Sarı-Kırmızılılar'a karşı oynanan bir maçta rakibinden topu söküp aldığı görüntüye yer verildi.