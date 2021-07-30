Beşiktaş’tan Galatasaray’a Rosier göndermesi!

Son şampiyon Beşiktaş, Valentin Rosier'in transferini resmen duyurdu.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen Valentin Rosier'i yeniden kadrosuna kattığını Fransız yıldız için düzenlenen özel bir kliple duyurdu.
GALATASARAY'A GÖNDERME
Galatasaray'ın kendisine yaptığı daha yüksek maaşlı teklifi reddeden ve Beşiktaş'ı seçen Rosier'in "Bazı anlar paradan değerlidir" ifadelerinin de yer aldığı transfer videosunda Fransız yıldızın geçen sezon Sarı-Kırmızılılar'a karşı oynanan bir maçta rakibinden topu söküp aldığı görüntüye yer verildi.
Rosier için hazırlanan videoda tek maç görüntüsünün Galatasaraylı oyuncuya karşı kazandığı mücadele olması ezeli rakiplerine gönderme olarak algılandı.
Rosier, Sporting Lizbon'un kendisini Galatasaray'a satmak istemesine ragmen Sarı-Kırmızılılar'a gitmeyi reddetmiş ve yeniden Beşiktaş'a imza atmıştı.