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    • 30.07.2021 19:53
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    • 30.07.2021 20:08
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    Beşiktaş’tan Galatasaray’a Rosier göndermesi!

    Son dakika haberleri... Beşiktaş, Valentin Rosier’in transferini resmen duyurdu. Fransız sağ bekin transferi için özel olarak hazırlanan videoda, Rosier’I kadrosuna katmak için çabalayan ancak sonuç alamayan Galatasaray’a da göndermede bulunuldu.

    EMRE AKDENİZ
    Özel haber
    Beşiktaş’tan Galatasaray’a Rosier göndermesi!

    Son şampiyon Beşiktaş, Valentin Rosier'in transferini resmen duyurdu.

    Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen Valentin Rosier'i yeniden kadrosuna kattığını Fransız yıldız için düzenlenen özel bir kliple duyurdu.

    GALATASARAY'A GÖNDERME
    Galatasaray'ın kendisine yaptığı daha yüksek maaşlı teklifi reddeden ve Beşiktaş'ı seçen Rosier'in "Bazı anlar paradan değerlidir" ifadelerinin de yer aldığı transfer videosunda Fransız yıldızın geçen sezon Sarı-Kırmızılılar'a karşı oynanan bir maçta rakibinden topu söküp aldığı görüntüye yer verildi.

    Rosier için hazırlanan videoda tek maç görüntüsünün Galatasaraylı oyuncuya karşı kazandığı mücadele olması ezeli rakiplerine gönderme olarak algılandı.

    Rosier, Sporting Lizbon'un kendisini Galatasaray'a satmak istemesine ragmen Sarı-Kırmızılılar'a gitmeyi reddetmiş ve yeniden Beşiktaş'a imza atmıştı.

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