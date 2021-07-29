Camdaki hırsız "ne olur beni kurtarın” diye yalvardı | Yurttan haberler

İstanbul Sultangazi'de hırsızlık amacıyla eve giren bir kişi, ev sahibi Şefika Yeşil'in fark etmesi üzerine arka balkondan kaçmak istedi. Yakalanacağını anlayan hırsız, balkondan yan binaya geçmeye çalışırken pencereye tutunup, mahsur kaldı. Ev sahibi ve sokaktakilere "Düşeceğim, beni kurtarın" diye yalvaran hırsız, bir anlık boşluktan faydalanıp balkondan kaçtı.
KUZEN KATLİAMI
İstanbul Eyüp'te Cahit- Cevdet Mumcu kardeşler kuzenleri Ali Mumcu ile sokakta tartıştı. Kuzenlerin tartışması büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirini kurşun yağmuruna tutan kuzenlerden 3'ü de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Cahit ve Cevdet Mumcu kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
NE YAPTIN DAMLA!
G.Antep'te bir çocuk annesi Damla A. (23), dün akşam bir yıllık eşi Mehmet A. ile evde tartıştı. Başka bir odaya giderek tabancayla canına kıydı. Kızlarının intihar ettiği haberini alan ailesi damatları olan A.'ya saldırmaya kalkıştı. Ancak polis tarafından gözaltına alındı.