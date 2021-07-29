Camdaki hırsız "ne olur beni kurtarın” diye yalvardı | Yurttan haberler





YAKLAŞMASI YASAK

Silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, vurulma olayında şarkıcının azmettirici olduğunu öne sürdü. Yelliler, Mardini hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı ve valilikten yakın korunma talep etti. Dilekçede, Berdan Mardini'nin eski eşini daha önce ölümle tehdit ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı ifadeleri yer aldı.

PATATES 1713 LİRA

New York'ta bir restoran, patatese trüf mantarı ve 24 ayar altın tozu kattı. Porsiyonunu 200 dolardan sattı.



CORONA KAZANCI

ABD ilaç devi Pfizer, salgın kazancını açıkladı: Bu yıl 33.5 milyar dolarlık BioNTech aşısı sattık. Gerisi de gelecek.