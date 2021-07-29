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    Camdaki hırsız "ne olur beni kurtarın” diye yalvardı | Yurttan haberler

    Pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine “ne olur beni kurtarın” diye yalvardı. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz yurttan haberler...

    Camdaki hırsız!

    İstanbul Sultangazi'de hırsızlık amacıyla eve giren bir kişi, ev sahibi Şefika Yeşil'in fark etmesi üzerine arka balkondan kaçmak istedi. Yakalanacağını anlayan hırsız, balkondan yan binaya geçmeye çalışırken pencereye tutunup, mahsur kaldı. Ev sahibi ve sokaktakilere "Düşeceğim, beni kurtarın" diye yalvaran hırsız, bir anlık boşluktan faydalanıp balkondan kaçtı.



    KUZEN KATLİAMI
    İstanbul Eyüp'te Cahit- Cevdet Mumcu kardeşler kuzenleri Ali Mumcu ile sokakta tartıştı. Kuzenlerin tartışması büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirini kurşun yağmuruna tutan kuzenlerden 3'ü de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Cahit ve Cevdet Mumcu kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



    NE YAPTIN DAMLA!
    G.Antep'te     bir çocuk annesi Damla A. (23), dün akşam bir yıllık eşi Mehmet A. ile evde tartıştı. Başka bir odaya giderek tabancayla canına kıydı. Kızlarının intihar ettiği haberini alan ailesi damatları olan A.'ya saldırmaya kalkıştı. Ancak polis tarafından gözaltına alındı.



        İMDATTTT!
        Kocaeli'de         eski eşi B.E, tarafından darp edildiği öne sürülen Serap Avcı, tedavi altına alındı. Yaşadığı şiddeti çektiği görüntü ile anlatan kadın, "Eski eşimden saatlerce işkence gördüm. Kafamda bardak kırdı. Böbreklerime tekme attı. Yüzüm kan içindeydi. Kanımın içinde boğulacağımı söyledi. Yalvardım, dedim ki 'ya öldür ya da ambulans çağır. Şimdi ailemi ölümle tehdit etmiş. Kızım elinde" diyerek yardım istedi.



        ÇOK 'SAC'MA!
        Şanlıurfa Eyyübiye'de bir çocuk parkına kaydırak yapıldı. Ancak çocukların eğlenmesi için yapılan kaydırağın tamamı sacdandı. Havaların ısınmasıyla birlikte parkta oynamaya giden çocukların kol ve bacakları yandı. Çocukların bir türlü kullanamadığı kaydırak, aileleri de harekete geçirdi. Aileler parkta yeniden düzenleme yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. Sosyal medyada da gündem olan sacdan kaydırağın akıbetiyle ilgili henüz yetkililerden açıklama yapılmadı.



        YAKLAŞMASI YASAK
        Silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, vurulma olayında şarkıcının azmettirici olduğunu öne sürdü. Yelliler, Mardini hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı ve valilikten yakın korunma talep etti. Dilekçede, Berdan Mardini'nin eski eşini daha önce ölümle tehdit ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı ifadeleri yer aldı.

        PATATES 1713 LİRA
        New York'ta bir restoran, patatese trüf mantarı ve 24 ayar altın tozu kattı. Porsiyonunu 200 dolardan sattı.

        CORONA KAZANCI
        ABD ilaç devi Pfizer, salgın kazancını açıkladı: Bu yıl 33.5 milyar dolarlık BioNTech aşısı sattık. Gerisi de gelecek.




            1 TALİHLİYE 1.3 MİLYON
            5+1 BİLEN 1 kişi, 1 milyon 280 bin 960 lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 23'er, 4+1 bilenler 369'ar, 4 bilenler 42'şer, 3+1 bilenler 21'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 bilenler 5'er, 0+1 bilenler ise 5'er lira alacak.

            189 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 188 milyon 832 bin 702 lira devretti. 5 bilen 2 kişi, 217 bin 871'er lira, 4 bilenler bin 529'ar lira, 3 bilenler 106'şar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.
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            Kışlaya sabotaj girişimi önlendi
            Haberler Yaşam Camdaki hırsız "ne olur beni kurtarın” diye yalvardı | Yurttan haberler