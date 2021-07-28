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    • Yaşam
    • 28.07.2021 11:31
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    • 28.07.2021 11:31
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    İstanbul'daki dünür vahşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi

    İstanbul Beyoğlu'nda dün boşanma aşamasında olan bir çiftin dünürleri arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Beytullah Akçay da hayatını kaybeti. Böylece olay sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

    Dünür vahşetinde ölü sayısı yükseldi

    Beyoğlu'nda genç çiftin boşanma sürecinde dünürler arasında çıkan kavgada yaralanan Beytullah Akçay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 4'e yükseldi.

    Olay Örnektepe Kanarya Sokak'ta yaşanmış, kısa süre önce evlenen Berk Giray ve Hatice Giray çifti iddiaya göre sorun yaşamaya başlamıştı. Birkaç gün önce evden ayrılan Hatice Giray, dayısının Örnektepe Kanarya Sokak'taki evine gelmiş, eşiyle tekrar barışmak isteyen damat Berk Giray ise, yanına babası ve kuzenini alarak Hatice Giray'ın kapısına dayanmıştı. Evin önünde yaşanan tartışma üzerine gelinin babası Mürsel Ağrı da olay yerine gelmiş, çıkan çatışmada kayınpeder Mürsel Ağrı, bacağından vurulmuş, silahını çeken Ağrı, damadı Berk Giray'ı, dünürünü ve damadın kuzeni olduğu öğrenilen bir kişiyi vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan yaralı Mürsel Ağrı polis nezaretinde hastaneye kaldırılmıştı.

    OLAYDA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
    Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Çatışmada yaralanan Beytullah Akçay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece olayda ölü sayısı 4'e yükseldi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'daki dünür vahşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi