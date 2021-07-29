Bingöl'ün Genç ilçesi Yayla köyünde yaşayan 14 yaşındaki Ali Olgun, dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserleri başta olmak üzere birçok eseri çiziyor. Katıldığı resim yarışmalarında Türkiye'de 5'inci, uluslararası alanda ise 9'uncu olan Ali, köyün Picasso'su olarak anılmaya başlandı. Başarılarına karşın kimsenin kendisini desteklemediğini söyleyen Ali, "Resimlerimin paylaşılmasını çok istiyorum. Güzel eserler üretmek istiyorum" dedi. Babası Ramazan Olgun da "Ali ile gurur duyuyorum. Çok başarılı. Birilerinin elinden tutmasını, keşfedilmesini, hayallerine kavuşmasını çok istiyorum. 8 çocuğum var, bunlardan 5'i öğrenci, maddi durumum yetersiz kalıyor" diye konuştu.
- Yaşam
- 29.07.2021 Gazete