Barda dansçı kızlara sarkan müşteri, dehşet saçtı

Antalya'da Konyaaltı Caddesi Beach Park'taki bir eğlence merkezinde Metehan Kurtulget, dansçı kızlarla zorla dans etmeye çalıştı. Kızlardan birinin arkadaşı olan Gökhan Demirtaş, müşteriyi uyardı. Buna sinirlenen Kurtulget, pasta keseceği gerekçesiyle bardan aldığı bıçakla Demirtaş'ı kolundan ve kalbinden yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Demirtaş, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.







Demirtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.



Kurtulget ise polis ve güvenlik görevlileri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı. Demirtaş'ın cenazenin alınması sırasında gözyaşı döken anne Ünsel Demirtaş, eşi Hüseyin Demirtaş'a "Oğlumun eline ve ayaklarına kına yakacaksın, öyle defnedilecek" dedi. Demirtaş'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.





ELİNE KINA YAKACAKSIN

Anne Ünsel Demirtaş, kocasına "Oğlumun eline, ayaklarına kına yakacaksın. Öyle defnedilecek" diye feryat etti.





Katilin silahlı pozları çıktı



