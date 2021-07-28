Kır düğününde devrilen ağaçtan kızını korumak isteyen Mustafa Ölmez hayatını kaybetti!

Antalya'da kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk babası mimar Mustafa Ölmez'in, olay anında 3.5 yaşındaki kızı Beliz Ada'yı kurtarmak için üzerine kapandığı ortaya çıktı.

Kızını kurtaran, kendisi ölen Mustafa Ölmez'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan aynı düğünde yaralanan eşi Güldeniz Ölmez tarafından alındı.

Başı sargılı şekilde eşinin cenazesini alan Güldeniz Ölmez, güçlükle ayakta durabildi. Yakınları polise verdikleri ifadede, "Kızını kurtarmak için üzerine kapandı. Ancak kendisi öldü. Çok üzgünüz" dedi.

Kazada Mustafa Ölmez'in annesi Fadime Ölmez'in de ciddi şekilde yaralandığı ve hastanede tedavisine devam edildiği belirtilirken; yaralılar ve Mustafa Ölmez'in yakınlarının işletme hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.