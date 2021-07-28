Alaçatı’ya giden Baran Parlak maganda kurbanı oldu

izmir Alaçatı'da bir gece kulübüne alınmayan şüpheliler, dehşet saçtı. Mekana girişlerine izin verilmemesine kızan saldırganlar, eğlence mekanına plakasız otomobille yaklaşarak kurşun yağdırdı.

7 el ateş edip, olay yerinden kaçtı. Mekana müşteri olarak gelen ve açılan rastgele ateş sonucunda kaburgasından vurulan 23 yaşındaki Baran Parlak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kulüpte çalışan A.B. ise kafasına yerden isabet eden mermi çekirdeği ile yaralandı.

İstanbul Güngören'de oturan Parlak'ın para kazanmak için yaz aylarında İstanbul'dan Alaçatı'ya gittiği ve eğlence mekanlarında vale olarak çalıştığı öğrenildi. Parlak'ın cenazesi dün İstanbul'a getirildi. Güngören Hüseyin Kocacık Yavuz Sultan Selim Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili araştırma yapan polis, kaçan şüphelilerin peşine düştü. 1 şüpheli gözaltına alındı.

ALAÇATI'DA MAGANDA KURBANI OLDU

23 yaşında hayata veda eden Baran Parlak'ın cenazesi İzmir'den İstanbul'a getirilerek toprağa verildi.



YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

İstanbul'dan İzmir'e giden Parlak'ın sosyal medya hesabından "İzmir de güzelmiş" yazılı bir fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Baran'ın güzelmiş dediği İzmir'de yaşamını yitirmesi yürekleri dağladı.

CEYHAN TORLAK - BULUT YAMANDAĞ