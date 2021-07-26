Yer: Antalya... Eşi tarafından fuhşa zorlanan kadın, iş yardımı bekliyor

Antalya'da Ceyda K., evde yaşadığı sıkıntılardan kaçabilmek amacıyla 13 yaşındayken T.A. ile evlendi. Bu evliliğinden kız çocuk sahibi olan genç kadın, bir süre sonra eşinden şiddet gördüğü için boşandı. Ceyda K., 21 yaşında ise Ö.K. ile hayatını birleştirdi. Uyuşturucu bağımlısı eşi Ö.K. tarafından uyuşturucuya başlatılan ve hamileliği boyunca uyuşturucu kullanan Ceyda K., 7'nci ayında krize girerek, erken doğum yaptı. İki çocuk sahibi genç kadın, evliliğinde uyuşturucu madde parası için eşi tarafından önce hırsızlığa, ardından da fuhşa zorlandı.







TEDAVİ GÖRÜYOR

İddiaya göre eşi Ö.K., yol kenarına bıraktığı Ceyda K.'ye 'Burada erkeklerle birlikte ol, akşama krizlik paramızı bulalım' dedi. Ö.K. cezaevine girince Ceyda K., çocuğunu yurda verip sokaklarda ve parklarda yaşamaya başladı. Şimdi 2 aydır uyuşturucu kullanmayan ve tedavi gören Ceyda K., "Yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum. Çalışmak ve çocuklarımla beraber mutlu bir hayat kurmak istiyorum. İş arıyorum" dedi.



Koca şiddetine maruz kalan Ceyda K., kendisine uzanacak yardım eli bekliyor.



