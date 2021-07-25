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    • Yaşam
    • 25.07.2021 22:43
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    • 25.07.2021 22:56
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    'Ayağını üst üste atma' kavgası: 2 yaralı 3 gözaltı

    Son dakika haberleri... Adıyaman'da iki grup arasında 'Ayaklarını üst üste atma' meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı 3 kişi ise gözaltına alındı.

    İHA
    'Ayağını üst üste atma' kavgasında 2 yaralı!

    Adıyaman'da iki grup arasında 'Ayaklarını üst üste atma' meselesi yüzünden çıkan kavga çıktı.

    Edinilen bilgilere göre, Eskisaray mahallesi Mimar Sinan Parkı içerisinde yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında 'Ayaklarını üst üste atma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Mustafa A. ile Ali T. isimli 2 kişi darp neticesinde yaralandı.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kavga olayına karışan 3 kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam 'Ayağını üst üste atma' kavgası: 2 yaralı 3 gözaltı